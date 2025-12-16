我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

中國「三駕馬車」數據惡化 明年經濟料仍疲軟

記者黃雅慧／綜合報導
11月中國工業、消費以及投資數據 資料來源：中國國家統計局
11月中國工業、消費以及投資數據 資料來源：中國國家統計局

中國國家統計局公布11月經濟「三駕馬車」工業增加值、零售及固定資產投資等數據全面惡化，前兩項數據寫一年多來新低；11月70城市房價指數年跌2.4%，亦為近三個月最大跌幅，前11月房市銷售額年跌11.1%，房市挑戰仍鉅。分析師指出，中國經濟在2026年仍疲軟，需要新的增長動力。

數據顯示，11月全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，低於市場預期增長5%，增速放緩至15個月以來的最低；11月社會消費品零售總額4.39兆元人民幣(約6266.46億美元)，按年增長1.3%，遜於市場預期增長2.9%，也是在結束疫情封控以來最差表現。

投資方面，前11月全國固定資產投資44.4兆元人民幣(約6.34兆美元)，按年下跌2.6%。具體細分領域觀察：基礎設施投資按年下跌1.1%，製造業投資增長1.9%，房地產開發投資下降15.9%。

中國統計局表示，外部不穩定、不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨不少挑戰。下階段要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量。

「經濟學人」雜誌智庫高級經濟學家徐天辰分析，強勁出口限制今年刺激中國國內需求的必要性，而且消費以舊換新補貼開始耗盡。他認為中國官方已將注意力轉向2026年，因為今年實現5%左右的增長目標似乎指日可待，所以沒有太多動力推出進一步刺激措施。

央視報導，將於16日出版的「求是」雜誌將發表中國國家主席習近平文章，習近平稱「總需求不足」是中國當前經濟運行面臨的突出矛盾。並稱實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期持續健康發展的需要。意味中國官方未來有望針對內需再推政策。

與內需強連結的房市數據上，房屋銷售方面，前11月新房銷售面積7.87億平方公尺，年降7.8%，顯示房地產依然承壓。

展望未來房市，評級機構惠譽預測，2026年中國房地產行業或續收縮，新房銷售額將下降7%至8%，主因在於該行業仍面臨多項結構性挑戰，包括人口結構變化、就業環境不確定、購房者支付能力疲弱及存量房庫存高企等。

惠譽認為，中國房市要回穩須推出全面政策組合拳，包括刺激經濟、改善勞動力市場狀況及有效的去化市場庫存措施。第一財經引述業內認為，中國官方可能推出以政府財政資金對購房貸款利息進行補貼的救市措施。

房地產 惠譽 習近平

上一則

中國青年關恆遭ICE逮捕 曾拍新疆集中營 恐驅逐烏干達

下一則

掃地機器人始祖「iRobot」破產 中國代工廠「債轉股」全資接手

延伸閱讀

中國房價11月無起色 新屋價格年減2.4%跌幅擴大

中國房價11月無起色 新屋價格年減2.4%跌幅擴大
中11月消費增速跌至1.3% 習近平：擴大內需關係經濟安全

中11月消費增速跌至1.3% 習近平：擴大內需關係經濟安全
中國前11個月房地產投資慘跌16% 傳將財政補貼房貸利息

中國前11個月房地產投資慘跌16% 傳將財政補貼房貸利息
中國CPI增幅 攀近21個月最高點 顯示內外部需求溫和回升

中國CPI增幅 攀近21個月最高點 顯示內外部需求溫和回升

熱門新聞

美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條