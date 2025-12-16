中國青年關恆遭ICE逮捕 曾拍新疆集中營 恐驅逐烏干達

新疆烏魯木齊市達坂城區一個官方稱為「職業技能教育培訓中心」的塔樓。人權團體懷疑，這就是中共關押維吾爾人的地方。(路透)

38歲河南青年關恆(Heng Guan)2020年開車到新疆拍攝維吾爾拘留營之後，2021年逃到美國申請庇護 。今年8月，關恆在紐約遭到移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)幹員拘捕，家屬與支持者擔心他可能被送回中國。川普政府15日決定關恆遣返 程序繼續進行，但可能改為驅逐到跟中國有密切關係的烏干達。

紐約時報報導，15日透過視訊舉行的移民聽證會上，國土安全部律師葛瑞(Niles Gerry)引述一項協議指出，如果向美國申請庇護者擔心回到祖國可能遭到迫害，可以改為遣返到安全的第三國(safe third countries)，並向當地政府申請庇護。報導指出，政府官員受到川普總統要求大規模遣返的壓力，自從今年7月最高法院批准第三國遣返的措施之後，移民機關便迅速採取這種遣返模式。

報導指出，關恆個案凸顯川普大規模遣返行動的廣泛程度，就連明顯有資格主張庇護的對象也受波及。

關恆2020年根據美國媒體的報導按圖索驥，前往信息封鎖嚴密的新疆拍攝疑似維吾爾集中營的建築，成為普立茲獲獎新聞作品的最重要證據。(圖為關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)

關恆辯護律師陳闖創(Chuangchuang Chen)在聽證會結束後接受電話訪問指出，中國與烏干達經濟、國防關係密切，兩國政府共同合作打擊犯罪，關恆若被遣返到烏干達將面臨嚴重危險，很可能被送回中國。

移民法官奧斯蘭德(Charles Ouslander)15日在聽證會上表示，由於此案牽涉許多因素，關恆遣返聽證會訂於1月12日舉行。

目前押在紐約州賓漢頓(Binghamton)監獄的關恆，穿著橘色囚衣透過視訊連線出席聽證會。

陳闖創表示，將代表關恆提出允許繼續留在美國並向美國申請庇護的動議。國土安全部表示，將公布與此案有關的更多訊息。

消息人士說，關恆是在聯邦調查局(FBI)與國土安全部的突襲掃蕩中被捕，但關恆沒有犯罪前科。

