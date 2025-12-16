曾拍攝新疆集中營 關恆入美求庇護面臨遣送 獲聲援

勇闖新疆拍攝集中營證據的中國青年關恆在美申請庇護過程中被ICE逮捕，紐約華人前往上州的監獄聲援並探視他。(馬聚提供)

因實地拍攝了大量中國當局侵犯人權的影像證據而赴美尋求庇護的中國青年關恆，15日在紐約州的移民 法庭出庭，並可能面臨被遣送至非洲國家烏干達的命運。關恆因非法入境美國，而在今年8月被聯邦移民與海關執法局(ICE)探員逮捕。消息披露後，紐約部分華人 以多種方式為他聲援。

關恆被關押的地點位於紐約上州的布魯姆郡(Broome)監獄。15日凌晨3時許，住在紐約的回族人權倡導者馬聚以及走線客皮皮魯(化名)等多人從法拉盛出發，駕車逾四小時趕赴該監獄聲援關恆。根據馬聚在社群平台發布的直播影片，當地天氣非常寒冷，積雪比紐約市內更深。

馬聚說，由於活動人士和海外維吾爾人社群的協助，關恆的消息在英文世界也得到廣泛傳播，因而當日前往監獄聲援的除紐約華人外，還有部分當地的媒體和人權工作者，當地有的法律界人士擔心支持者被移民執法當局打擊報復，趕赴現場，以便在發生意外時提供幫助。他說，一位名為Anna的女士就住在監獄隔壁，她在了解到關恆的境遇後，專門找到聲援團隊，表示願意為他們敞開家門、提供些熱食和熱飲。

在新疆拍攝完畢後，關恆經過香港、厄瓜多，最終從巴哈馬駕駛孤舟渡海85哩抵達佛州海岸，向美國尋求政治庇護。(關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)

在15日早間的庭審結束後，聲援團隊選派了部分代表進入監獄探視關恆。根據皮皮魯的回憶，關恆表示他在監獄內完全不知道外面的華人世界和英文世界都已開始行動起來為他發聲，而移民當局所提出之「遣送烏干達」的動議他此前也並不了解。不過，皮皮表示，關恆目前的狀態尚好，通過此番探視，他也收到了了外界對他的關注和安慰。

同行的回族走線客汪志俊表示，對於來自ICE的威脅，他當然會怕，但關恆曝光的事，他自己也曾經歷過，因此下決心無論冒多大風險，都要去表達一下對關恆的支持。

據知情人士透露，關恆赴美後非常低調，一直拒絕媒體採訪。直到今年意外被捕、面臨遣返官司，他才同意紐約機構「中國人權」(Human Rights in China)的採訪要求，關於他的首篇報導在12月12日才發布，此時距離他首次出庭僅剩一個周末。

消息公開後，包括馬聚在內的活動人士迅速投入行動。馬聚在他的X上發帖稱，「我們不會讓勇敢的拾薪者凍斃於荒野」。長期與關恆保持聯絡的「中國人權」執行長周鋒鎖也邀「華爾街日報」發布了關恆事件的新聞，並以「關恆的命運與美國價值」為題發表社論，將這一事件推向英文世界。國務卿盧比歐此前一直對新疆人權問題堅持發聲，周鋒鎖也在15日開庭前成功向國務院申請到證明材料，以證明關恆所拍攝的內容價值重大、且他一旦回到中國將面臨嚴酷對待。

此外，在開庭前的周末期間，住在美國甚至歐洲的部分華裔青年社運人士也在各自群組內討論支援關恆的策略，社群帳號「紐約民主牆」發布了聲援海報，並呼籲追隨者給關恆寄明信片表達支持。

根據「中國人權」報導，關恆2020年隻身前往中國新疆，根據美國新聞機構BuzzFeed News所發表的一則數據新聞，按圖索驥地探訪了一系列新聞內標示出的疑為少數民族集中關押設施的地點，行跡包括新疆哈密、烏魯木齊、庫爾勒等多個市縣。由於中國當局對新疆地區的信息封鎖非常嚴厲，外媒無法自由進入新疆調查。關恆的影片公開後，BuzzFeed新聞團隊認可了其在證實其報導真實性上的重要作用。而該項報導此後亦獲得新聞界最高榮譽普立茲獎。

關恆在拍攝完成後，在2021年擇機逃離中國，經香港和厄瓜多，最終從巴哈馬孤舟漂流85哩，抵達佛州海岸。在抵達美國後，他在確認安全的情況下通過YouTube發布了在新疆拍攝的影片，此後在美國申請政治庇護。2025年8月，移民執法人員前往他的租住地試圖逮捕另一對夫妻，關恆原本並非目標，但搜捕時他正好在家，結果也被一同逮捕。

在15日的庭審中，聯邦移民當局的檢察官提出動議，要求將關恆遣返至第三國烏干達。