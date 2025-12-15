我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

拜登要送的4架死神無人機 川普改要收錢 台不買了

記者程嘉文／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統3月在卡達烏代德空軍基地對駐紮的美軍官兵發表談話時，微笑地站在一架MQ-9「死神」多用途無人機前。(美聯社)
川普總統3月在卡達烏代德空軍基地對駐紮的美軍官兵發表談話時，微笑地站在一架MQ-9「死神」多用途無人機前。(美聯社)

川普總統上任後，堅持盟國必須付錢自衛，拜登政府承諾的援助往往被翻案。川普第一任期曾批准出售四架MQ-9B無人機給台灣，拜登上任後加碼以總統撥款權(PDA)另外援贈四架。這批軍援機遲遲沒有消息，軍方官員證實，在華府政黨輪替後，美方決定「改送為賣」，台方因此把這「加購四架」計畫作罷。

至於台軍方循海外軍售(FMS)模式原先訂製的飛機，估計明年可到兩架。台國防部則表示，對軍售與軍援等相關的細節，不予證實與評論。

MQ-9是美國通用原子公司製造，2001年首飛，2007年服役。型號包括MQ-9A死神(Reaper)，可攜帶地獄火飛彈，用於戰場偵察打擊，曾多次執行擊殺恐怖分子任務；MQ-9B「海上衛士」(Sea Guardian)用於海域監偵，巡航高度更高，但是美軍本身並無使用。

2020年11月3日，美國總統大選同一天，川普政府宣布售台四架MQ-9B。台軍方將採購計畫稱為「高高空無人機系統」，總金額台幣217.2億元(近7億美元)。依據明年度預算書，編列台幣50億元(近1.6億美元)，可籌獲兩架。

2023年7月28日，白宮宣布援助台灣3.45億美元的國防物資與服務。PDA(總統撥款權)不像FMS會公布品項，但路透指出，其中最大項目為四架MQ-9A，移除部分只限美軍使用的裝備，供台方進行訓練。在台北，「知情人士」也已證實。

軍方官員透露，這四架飛機將修改至MQ-9B的規格，費用由美方軍援支付。然而近日卻傳出，這四架飛機的軍援已經取消，只剩下台方原訂購的四架新機。台方將領私下透露，美方要求「改送為賣」，國防部評估認為沒必要接收這批舊機，因此打消。

台灣國防安全研究院委任副研究員揭仲說，川普一向反對無償援外，又多次宣稱台灣「賺走美國很多錢」，如今結果不算意外；下年度的國防授權法案，雖仍編列10億美元軍援額度，顯示國會確實支持台灣，但最後執行多少，行政部門仍有很大權限。

中華戰略學會資深研究員張競說，美國對台軍售常因政治人物賦予大量政治意涵，只要過程產生任何變化，都會引起高度政治聯想；當初拜登政府之所以提出另外軍援四架，就是因為其軍工體系無法即時交貨，如今再轉回軍售，在相當程度上證明，美國對外援助阮囊羞澀無以為繼，不免影響台灣社會對美國在危機時提供援助之信心指數。

川普 軍售 拜登

上一則

經濟成效變期中選舉選票 川普開始沒信心 共和黨憂失眾院控制權

下一則

川普新國安戰略 日方憂心不同調

延伸閱讀

經濟成效變期中選舉選票 川普開始沒信心 共和黨憂失眾院控制權

經濟成效變期中選舉選票 川普開始沒信心 共和黨憂失眾院控制權
川普文明戰爭 台須認清

川普文明戰爭 台須認清
川普霸凌委內瑞拉 曝真面目

川普霸凌委內瑞拉 曝真面目
澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽