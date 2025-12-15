拜登要送的4架死神無人機 川普改要收錢 台不買了

川普總統3月在卡達烏代德空軍基地對駐紮的美軍官兵發表談話時，微笑地站在一架MQ-9「死神」多用途無人機前。(美聯社)

川普 總統上任後，堅持盟國必須付錢自衛，拜登 政府承諾的援助往往被翻案。川普第一任期曾批准出售四架MQ-9B無人機給台灣，拜登上任後加碼以總統撥款權(PDA)另外援贈四架。這批軍援機遲遲沒有消息，軍方官員證實，在華府政黨輪替後，美方決定「改送為賣」，台方因此把這「加購四架」計畫作罷。

至於台軍方循海外軍售 (FMS)模式原先訂製的飛機，估計明年可到兩架。台國防部則表示，對軍售與軍援等相關的細節，不予證實與評論。

MQ-9是美國通用原子公司製造，2001年首飛，2007年服役。型號包括MQ-9A死神(Reaper)，可攜帶地獄火飛彈，用於戰場偵察打擊，曾多次執行擊殺恐怖分子任務；MQ-9B「海上衛士」(Sea Guardian)用於海域監偵，巡航高度更高，但是美軍本身並無使用。

2020年11月3日，美國總統大選同一天，川普政府宣布售台四架MQ-9B。台軍方將採購計畫稱為「高高空無人機系統」，總金額台幣217.2億元(近7億美元)。依據明年度預算書，編列台幣50億元(近1.6億美元)，可籌獲兩架。

2023年7月28日，白宮宣布援助台灣3.45億美元的國防物資與服務。PDA(總統撥款權)不像FMS會公布品項，但路透指出，其中最大項目為四架MQ-9A，移除部分只限美軍使用的裝備，供台方進行訓練。在台北，「知情人士」也已證實。

軍方官員透露，這四架飛機將修改至MQ-9B的規格，費用由美方軍援支付。然而近日卻傳出，這四架飛機的軍援已經取消，只剩下台方原訂購的四架新機。台方將領私下透露，美方要求「改送為賣」，國防部評估認為沒必要接收這批舊機，因此打消。

台灣國防安全研究院委任副研究員揭仲說，川普一向反對無償援外，又多次宣稱台灣「賺走美國很多錢」，如今結果不算意外；下年度的國防授權法案，雖仍編列10億美元軍援額度，顯示國會確實支持台灣，但最後執行多少，行政部門仍有很大權限。

中華戰略學會資深研究員張競說，美國對台軍售常因政治人物賦予大量政治意涵，只要過程產生任何變化，都會引起高度政治聯想；當初拜登政府之所以提出另外軍援四架，就是因為其軍工體系無法即時交貨，如今再轉回軍售，在相當程度上證明，美國對外援助阮囊羞澀無以為繼，不免影響台灣社會對美國在危機時提供援助之信心指數。