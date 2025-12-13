新版國防授權法案 要求公開揭露中共高層財富狀況

美中關係示意圖。（美聯社）

聯邦眾院 通過參、眾兩院妥協版「國防授權法案」，要求國家情報總監應在網站公布，並向國會相關委員會提交中國共產黨領導層財富狀況的報告，內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估。

聯邦眾議本周稍早以312票對112票表決通過「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），聯邦參議院 預計下週表決，之後交由總統簽字生效。

根據已公布的新版法案，關於中共 領導層財富狀況報告的部分寫道，法案生效一年內，國家情報總監應於國家情報總監辦公室的公開網站上公布，並向參議院情報委員會及外交委員會，以及眾議院情報委員會和外交委員會提交有關中共領導層財富狀況的報告。

法案指出，報告內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估，對象涵蓋中共總書記、中共中央政治局常務委員會成員、中央政治局委員。

這些外籍人士直接或間接擁有或掌控的實體、金融資產證據，包括中國境內及境外不動產持有的情況、任何高價值的個人資產，在中國以外司法管轄區持有的商業資產、投資及金融帳戶；識別用於掩飾這類財富和資產所有權的金融代理人、商業夥伴或其他實體。

法案還寫道，這份報告應以非機密的形式公布及提交，但若有需要，交給國會相關委員會的版本可加上機密附件。

華府智庫分析指出，有關中國統治菁英持有金融資產的報告將有助揭露非法財富和貪腐行為。