Nvidia該賣中國先進晶片？美貿易代表這樣回

美國貿易代表葛里爾11月24日在比利時接受媒體訪問。（路透）

彭博資訊報導，美國總統川普 與中國國家主席習近平10月底舉行釜山會談達成貿易休兵協議，美國貿易代表葛里爾7日受訪表示，美國向來緊盯中國履行承諾，而中國也確實持續落實協議；美國財長貝森特 同日受訪也表示，為了在美中協議上達到利益迴避，他甚至出售自己持有的一座黃豆農場。至於問及Nvidia輝達 (另稱英偉達)

是否應向中國出售先進晶片，葛里爾回應稱美國須謹慎，而國家安全應為首要任務。

川習會後，美中同意延長關稅休戰期，鬆綁出口管制並減少其他貿易壁壘。部分協議內容則仍在進行中，包括中方採購美國黃豆、字節跳動出售TikTok在美業務，以及中國增加關鍵稀土出口許可數量。

葛里爾7日受訪福斯新聞節目「周日簡報」（The Sunday Briefing）表示，「我們面對中國向來是持續核實與監測，緊盯他們的承諾」，加上雙方協議內容十分具體也利於監督，「截至目前，中國確實遵守履行條款」。

貝森特7日受訪哥倫比亞廣播公司節目「面對全國」（Face the Nation）表示，中國不會加快採購進度，但預期仍會在這個作物季內進行採購。

他並指出，自從與中國達成協議以來，黃豆價格已上漲12%至15%，且他為遵守倫理協議迴避利益，已出售自己持有的一家黃豆農場。

另一方面，問及輝達等晶片製造商是否應向中國出售先進晶片，以及此舉是否可能對美國構成安全風險時，葛里爾認為美國必須保持謹慎。

「我個人的看法是，我們在這方面需要非常謹慎」，葛里爾說，「我們當然希望企業的營收表現亮眼，但身為決策者，必須確保國家安全被置於優先要務。這也是為什麼川普總統會談到某些可能受限的晶片種類，關於限制的門檻也始終保持公開討論，並會隨時間調整。」