美中經貿高層再通話 曝川習會釜山共識「進展良好」

美國財政部長貝森特。(歐新社)

美中經貿高層官員5日再度通話，美國財政部長貝森特 表示，雙方討論了先前川習會 面達成共識的落實，目前進展良好，他也重申美方持續與中國接觸的承諾。中方則說，雙方針對合作及妥善解決經貿領域關切事項進行交流。

貝森特在X平台發文表示，在與中國國務院副總理何立峰具建設性的通話之中，他和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)與中方討論了持續落實川普總統和中國國家主席習近平10月底在南韓釜山會面達成的共識，目前「進展良好」。

川習會後，美國官員宣布中國計畫在今年底前採購至少1200萬噸大豆，中國尚未確認這項承諾或提出具體時間表，但已降低大豆關稅，並解除三家美國大豆出口商的進口禁令。

貝森特表示，中國有望「按計畫」在明年2月底前完成採購1200萬噸美國大豆的承諾，但這似乎延長了先前設定的進口期限。彭博報導，貝森特還說，「他們正以完美的節奏完成這一目標，從裝載量來看，中國政府的採購節奏完全正確。」

路透記者普魯姆(Karl Plume)報導稱美國農作物對中出口正在加速，據路透2日取得的一份航運計畫，至少有6艘散貨船計畫在12月中旬之前在墨西哥灣沿岸碼頭裝載大豆。

普魯姆稱第7批美國大豆貨物已於上周末裝載完畢，目前正在運往中國途中，是自5月以來的首批大豆。這批大豆也緩解了一些交易商的擔憂，此前他們擔心中國會供應過剩而取消訂單，或者轉從價格更低的巴西進口，不過美國農業部 之後便證實中國會採購。

美國大豆的銷售年度從9月起算至隔年8月。本銷售年度農業部迄今僅確認了中國採購了225萬噸大豆。

農業資訊網AgWeb報導稱，Farm Journal上個月的一項匿名調查顯示受訪的經濟學家有76%認為中國買不到1200萬噸的數量。StoneX首席商品經濟學家蘇德曼(Arlan Suderman)表示，市場已假設中國最終採購量會低於承諾，且預期已反映在價格中，也就是中國可能僅買800萬至1000萬噸，並要到明年8月才會達到此一數量。