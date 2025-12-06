川普最新國安戰略 重申美不支持片面改變台海現狀

白宮發布川普總統第二任期的國家安全戰略，強調美國優先，鞏固美國在西半球的領導地位。對於台海，文件也指美國不支持片面改變現況，美國不希望因為台灣而發生戰爭。（路透）

美國川普 政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

8次提台灣 促日韓增軍費

美國歷任總統在任期中通常會發布一次NSS，有助形塑美國政府分配預算與設定政策優先事項。最新版NSS共8次提到台灣，在上述報告中，美國敦促日、韓增加國防支出，並聚焦發展能嚇阻對手並保護第一島鏈的能力；美國還將加強和鞏固在西太平洋的軍事存在，並在與台灣和澳洲的互動中，持續強調增加國防支出的重要性。

紐約時報報導，文件中仍將中國視為競爭對手，文件也指出，必須阻止因台灣問題而爆發的戰爭，因為這將對美國經濟造成「重大影響」。文件呼籲與北京建立「真正互利的經濟關係」。

側重西半球 聚焦台半導體

最新版NSS寫道，美國必須在西半球保持主導地位，「這是我們安全和繁榮的必要條件」。有關台灣的部分，聚焦台灣在生產半導體上的主導地位；台灣也提供直接進出第二島鏈的通道，將東北亞與東南亞分隔為兩個不同的戰區。由於全球每年有1/3的航運行經南海，因此這對美國經濟有重大影響。

NSS指出，保持軍事優勢，是嚇阻針對台灣的衝突不會爆發的理想方法，也是美國的優先事項，美國也將維持長久以來對台的政策聲明，即美國不支持任何片面改變台海現狀的行為。

未像拜登 重申不支持台獨

相較於前任拜登政府的NSS，最新版NSS多直接稱呼「台灣」，而非「台海」，也沒像拜登政府重申不支持台獨，而是寫美國不支持任何片面改變台海現狀。這與美國國務院 今年初修改美台關係「事實清單」立場相符，但國務院用「我們反對」，最新版NSS改為「不支持」。

有關中國的部分，最新版NSS提到21次，除了措辭謹慎，也避免用過於強烈的文字。川普第一任的NSS於2017年12月發布，主要聚焦美國與俄羅斯、中國的競爭，正式將中國定位為戰略競爭對手，可謂美中關係從交往轉為競爭的重要分水嶺。

除了NSS，美國政府最新「國防戰略」（NDS）近期也將公布，美國政治新聞網站Politico3日引述知情人士報導，「國防戰略」（NDS）已近完稿，但因美國財長貝森特要求修改涉中措辭而延後發布。報導稱，美國必須重新平衡美中經貿關係，聚焦在「非敏感領域」，優先考量互惠、公平，以恢復美國經濟的自主性，並呼籲維持美中之間真正互利的經濟關係。