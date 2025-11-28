川普對台海議題保持沉默 WSJ：台灣解讀為「無聲勝有聲」

我的頻道

編譯簡國帆／即時報導
川普總統日前與習近平通話後，對台灣議題保持沉默。(美聯社)
美國總統川普日前與中國國家主席習近平通話後，對台灣議題保持沉默，華爾街日報（WSJ）指出，台灣領導階層對此不介意，認為川普這種作法是「無聲勝有聲」（silence speaks volumes）。

川普與習近平通話後，儘管中方表示討論台灣議題，但川普和白宮發言人的發言都未提到台灣。此前有媒體報導，習近平在一小時的通話裡，花了半小時強調中國對台灣的歷史主權主張，並要求日相高市早苗不要在台灣議題挑釁北京，引發一些觀察家擔心，川普可能為了與中國達成貿易協議，調整對台灣的支持，就像他為了跟俄羅斯達成和平協議，對烏克蘭施壓。

WSJ指出，台灣政府對此的看法是：「沉默勝於雄辯」。報導指出，台北國安官員表示，把川普的公開沉默，解讀為華府不認同習近平對台灣主張的跡象。

一些分析師也形容，川普對台灣議題保持沉默，是美方籌碼之一。保衛民主基金會（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，即便美中持續經濟會談，美方都持續批准龐大的對台軍售方案，習近平會在電話中對川普施壓台灣議題，主要反映對於川普未如北京期待般改變論調的挫敗。

