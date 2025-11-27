「台灣該要害怕了」波頓：川普恐為了與中國大交易賣台

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普第一任期國安顧問波頓近日接受經濟學人專欄作家專訪時警告，川普第一任期開始便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣。（路透）
美國總統川普第一任期國安顧問波頓近日接受經濟學人專欄作家專訪時警告，川普第一任期開始便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣。（路透）

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）近日接受經濟學人專欄作家任大偉（David Rennie）專訪時警告，川普第一任期開始便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣。他並強調，外傳「台灣之所以沒成為交易籌碼，是因為北京給不出足夠回報」的說法其實不足以讓人安心，因為川普在決策時常以自身想像取代現實，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。

經濟學人日前專訪波頓並於22日刊出，後於26日在多個社群發表波頓談論川普對台灣印象的節錄影音。

波頓表示，川普從第一任期開始便將「與中國達成史上最大貿易協議」視為核心目標，且此一想法至今未變。他強調，川普對更廣泛的政治與軍事影響並無興趣，「他只在乎那筆交易」，也是他在對外政策上最堅定的執念。

任大偉則指出，若川普的優先順序是與北京敲定「又大又美的協議」，「地球上最應該感到不安的便是台灣」。任大偉說，台灣最大的恐懼，就是在川普川普追求大交易的過程中被出賣，這很合乎邏輯。如果用諷刺漫畫呈現，「大概是川普會為了黃豆而賣掉台灣」。

對此，波頓直言：「台灣人確實應該害怕。」波頓重提，川普第一任期曾以麥克筆筆尖比喻為台灣，並以整張堅毅桌比喻為中國。波頓認為，這反映川普對台灣價值的錯誤印象，也顯示他「若有必要，會把任何東西拿去交換」。

任大偉隨後提到，華府流傳一項說法認為，台灣之所以沒有成為交易籌碼，是因為北京不願開出足以讓川普宣稱「史上最驚人回報」的交換條件，因此「反而因中國給不出籌碼而暫時安全」。他詢問波頓，這種說法是否足以讓人安心。

波頓斷然否定。他認為，所謂「台灣因北京沒有足夠籌碼而暫時安全」的說法並不可信，因為川普傾向以自身想像、憑空捏造取代現實，所以即便在貿易談判中讓出台灣，也可能對外宣稱是勝利，「這就是問題所在」。

