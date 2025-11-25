「台灣有事」掀角力 彭博：川普竭力避免捲入中日衝突

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
川普總統17日於華府出席麥當勞一場峰會活動。（路透）
彭博資訊報導，中日因「台灣有事」言論關係白熱化之際，川普總統在美東時間24日先後與中國國家主席習近平日本首相高市早苗通話，試圖在台灣議題升溫之際維持亞洲兩大經濟體間的平衡，凸顯華府在台灣問題上「走鋼索」。

這次川習通話約一小時，是兩人自10月底釜山會談後首度熱線。習近平重申對台灣地位的立場，強調台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要一環，並提及美中在二戰時協力對抗法西斯勢力，呼籲雙方「共同維護二戰勝利」。

數小時後，川普接著與高市通話。結束後，高市透露這通電話是川普主動聯繫，旨在重申美日關係，並向她更新美中情勢，川普還說她可以隨時打給他。

彭博指出，川普先後與中日領袖通話，凸顯他竭力避免被捲入中日衝突，日本是美國重要盟友，而中國是美國最大稀土供應國。

亞洲社會政策研究所執行主任但若雲（Rorry Daniels）指出，北京之所以在釜山會談中刻意避免提及台灣，是為了專注於貿易與穩定雙邊關係；但高市後續有關「台灣有事」的發言，使得中國「全面反制」。

「中國經常希望美國來處理中國與美國盟友之間的摩擦，」但若雲補充，北京視這些美國盟友為「聽從美國指揮的下屬」。

彭博報導指出，在這一連串外交互動中，美中仍在磋商敲定貿易休兵協議的最後細節，任何外交摩擦都可能危及先前商定內容。美國財政部長貝森特11月初曾表示，美中協議有望在11月27日感恩節前拍板。

