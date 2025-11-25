我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

觀察站／「理解台灣問題對中重要性」川畫模糊框框？

川普總統說，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」後面這句，美方理解中方對台灣問題的態度，台灣當局或許慶幸川普沒有說出反對或者不支持台獨，但千萬不可僥倖，因為川普表達了對於中方有關台灣問題態度的理解，其中深意無非是為台灣問題畫上了一個模糊的框框。

川普的這段話是對中國國家主席習近平說的，中國片面發表，未見美方發表，這在美中對話是經常可見的狀況，但發表與否必然是雙方先前已有默契，川普與習近平兩人意識形態也許南轅北轍，但對於今年二戰勝利80周年，同時也是日本向中國投降的80周年，兩人對於中美兩國歷史上的關係，有著共同的認識。

習近平主張，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。川普對習近平說，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

習近平的態度，雖沒有指明日本，但二戰勝利成果確實是中美合力對抗日本軍國主義侵略，習近平無非婉轉表達日方過於介入兩岸問題的不當。川普表達理解習近平有關台灣問題的態度，如果美方理解台灣問題對於中方的重要，雖然川普未有更明確說法，但這多多少少顯示出美方未來任何動向，都不會被動地被台灣所牽動，而是預先有了一個模糊的框架立場。

美國的外交政策向來避免受他方牽制，確保自我的行動自由，二戰後冷戰時期的台灣，始終是美方的外交籌碼，近年來美方陷入過度壓制北京發展的思考，反而顯得在台灣問題失去主動，出現狗尾巴搖狗的窘態，台灣本來是被運用的一方，卻反過來影響運用者的思考，主客易位，川普對中方領導人表達對於中方關切的理解，君無戲言，言盡於此，無非是表達美方將會慎重處理台灣問題。

今日的世界秩序與戰後歷史有千絲萬縷關係，華府與北京在二戰歷史有共同理解，但中華民國亦是二戰期間領導中國抗戰的政府，北京是以中國內戰勝利者姿態，繼承新朝的態度，面對中國近代史，這個不難理解，台灣方面某些勢力只能吵嚷這仗是我打的，自我安慰，聊表一番，卻也提不出更好的政治論述。另一個令人諷刺的現象是，台灣民進黨當局無視於中華民國抗戰歷史，無非是為了切斷兩岸關係，以及作為主張台灣獨立的政府，必須切割開羅宣言、波茨坦宣言的歷史，在不毀棄中華民國體制下，以退兩步，進一步的曖昧方式，推進台灣獨立。

美日對於亞太局勢穩定有共同利益，兩岸和平更是亞太局勢的重要關鍵，維持兩岸和平與國際支持民進黨當局，這是風馬牛不相及的事情，即便是其他政黨在台執政，國際社會都不願台海爆發衝突，習近平與川普兩人言簡意賅的對話，從二戰歷史找到共同基礎，對於中華民國而言，也是二戰參與者，是否也應該回歸到這樣的歷史脈絡，而非用台日友好掩飾投入眷戀被殖民記憶的急切。

川普理解台灣問題對於中方的重要，但台灣總是以為可以對歷史脈絡視而不見，可以裝作忘記，就能夠跳出中國歷史脈絡，另闢蹊徑，台灣能否冷靜地反思中國內戰歷史的脈絡，從這當中找到兩岸未來的出路，關乎到台海局勢穩定與維繫兩岸和平。

川普 習近平 中華民國

接班人角力…范斯、魯比歐爭調停俄烏主導權 歐洲心驚

「扼住中國巨龍的鎖」美學者：未來數月是美台關鍵期

川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」

川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

媒體解讀川習熱線一次看／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

