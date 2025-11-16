我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

買2筆就停了 中採購美大豆數量不到承諾的3%

編譯陳律安、高詣軒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
釜山川習會後，中國只向美採購兩筆黃豆，遠不到承諾的3%。 （路透）
釜山川習會後，中國只向美採購兩筆黃豆，遠不到承諾的3%。 （路透）

聯邦農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國是否會兌現10月底川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

美中貿易休兵還不到兩周，北京向美國採購黃豆的動作似乎已陷入停滯。聯邦農業部14日公布，自10月南韓釜山「川習會」後，中國迄今只進行兩筆黃豆採購，總重僅33.2萬公噸，不到農業部長羅林斯所述，中國承諾在明年1月前採購1200萬噸的3%，更遑論三年內要採購近2500萬噸。

美國農民原本希望中國這個最大客戶能恢復下單，但美國農場信貸體系CoBank的穀物與油籽首席經濟學家埃姆克表示，中國目前沒有太多向美國採購的理由，原因是他們手上仍握有今年向巴西等南美國家大量採購的黃豆，加上關稅使美國黃豆報價依舊比巴西更高，「我們距離美國宣稱的協議採購量，還差得非常遠」。

中國過去數月持續大舉採購南美洲黃豆，藉此分散採購來源。荷蘭合作銀行(Rabobank)資深穀物與油籽分析師皮斯托亞(Vitor Pistoia)認為，基於這個因素，無論美國與中國達成什麼貿易協議，中國未來數月黃豆需求預料都會下滑。

彭博日前報導即指，有匿名交易員透露，中國上月底連續下單採購美國黃豆後，並無新的出貨紀錄。

中方未證實美方提及的具體採購數量，但已下調美國黃豆關稅，並解除對三家美企的進口禁令。新加坡StoneX Group農產品經紀人康偉強說，業界普遍認為，據報中國承諾採購1200萬公噸美國黃豆較像外交姿態，而非具體貿易協議。

中國商務部新聞發言人何亞東13日說，中國作為全球農產貿易重要參與者，堅持開放合作態度，與各國貿易夥伴深化互利合作。但香港媒體「香港01」引述業內分析指出，中國近年積極推動黃豆進口多元化，市場觀察家認為未來數月對美國黃豆的進口量可能維持低位。

農業部 貿易協議 川習會

上一則

美製特斯拉「換血」 兩年內排除所有中國零件

下一則

川普豁免多項商品關稅 巴西咖啡、牛肉仍被課40%

延伸閱讀

川習會承諾跳票？中國對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍

川習會承諾跳票？中國對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
休兵不到兩周…習近平晃點川普？被曝未履諾、停買美大豆

休兵不到兩周…習近平晃點川普？被曝未履諾、停買美大豆
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英