我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「川習會」後，中國修復中美之間的人文交流。圖為早前北京首都機場警察協助一名美國遊客填寫入境登記卡。(新華社)
「川習會」後，中國修復中美之間的人文交流。圖為早前北京首都機場警察協助一名美國遊客填寫入境登記卡。(新華社)

10月30日的南韓「川習會」後，中國推動中美交流工作，中國駐美大使謝鋒兩周內發表三次談話，力促雙方經貿與人文關係回升，最近一次拋出「中美人員往來遠未恢復元氣」，強調歡迎愈來愈多美國民眾訪問中國。

中國駐美大使館官網，謝鋒14日在「中美交流對話研討會」上提到，疫情前每年有300多萬中國遊客訪美、貢獻300多億美元消費，但今年前八個月僅為114萬人次。還有統計顯示，中國留學生一年帶給美國逾140億美元經濟貢獻，但這一群體在美總人數卻從37.7萬峰值跌至24.5萬，降幅達35%。

他說，時至今日，受政治氛圍、簽證入境政策和交通運力等制約，「中美人員往來遠未恢復元氣，巨大潛力仍待進一步釋放」。他強調中國已連續推出過境免簽、線上簽證申辦、入境卡網上填報、移動支付等政策利多，歡迎愈來愈多的美國民眾訪問中國。

喊話美停止歧視性措施

謝鋒並喊話美方「應相向而行，盡快打通航班、簽證、入境等堵點」，停止對中國赴美人員採取選擇性、歧視性措施，切實為兩國人文交流「大開綠燈」。

此前據中國方面的通稿，釜山「川習會」時，兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。人員往來也是習近平兩年前在舊金山「拜習會」上拋出的「五根支柱」之一。

不過近期中國仍常抗議美國對中國民眾入境長時間盤查、滋擾或者遣返作為。此外，「科學」雜誌6日也指，美國國會準備推出「保障美國資金和專業知識免受敵對研究利用法案」，禁止資助美國科學家與中國的夥伴合作或培育中生，多少影響美中之間往來，但該提案引起高達800位研究人員公開連署反對。

經貿協議執行狀況受矚

「川習會」後美方公布雙方經貿協議內容，除部分關稅取消外，並附帶中國採購多項美國農產品、以及芬太尼相關措施，執行狀況受到矚目。

聯邦調查局局長帕特爾上周祕密訪問中國，返美後在13日宣布中國已正式列出並列管用於製造芬太尼的全部13種前體化學品。另對於中國是否會按美方公布的數額採購黃豆，中國商務部發言人何亞東13日表示，中國是全球農產品貿易的重要參與者，將與全球交易夥伴持續深化互利合作。

川習會 簽證 謝鋒

上一則

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

下一則

澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅

延伸閱讀

川習會承諾跳票？中國對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍

川習會承諾跳票？中國對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍
避免染病 醫師建議搭機起飛前必做兩件事

避免染病 醫師建議搭機起飛前必做兩件事
紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪

紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪
川習會後 謝鋒再提「台灣」在內4紅線 籲美別越線惹麻煩

川習會後 謝鋒再提「台灣」在內4紅線 籲美別越線惹麻煩

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英