川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

「川習會」後，中國修復中美之間的人文交流。圖為早前北京首都機場警察協助一名美國遊客填寫入境登記卡。(新華社)

10月30日的南韓「川習會 」後，中國推動中美交流工作，中國駐美大使謝鋒 兩周內發表三次談話，力促雙方經貿與人文關係回升，最近一次拋出「中美人員往來遠未恢復元氣」，強調歡迎愈來愈多美國民眾訪問中國。

中國駐美大使館官網，謝鋒14日在「中美交流對話研討會」上提到，疫情前每年有300多萬中國遊客訪美、貢獻300多億美元消費，但今年前八個月僅為114萬人次。還有統計顯示，中國留學生一年帶給美國逾140億美元經濟貢獻，但這一群體在美總人數卻從37.7萬峰值跌至24.5萬，降幅達35%。

他說，時至今日，受政治氛圍、簽證 入境政策和交通運力等制約，「中美人員往來遠未恢復元氣，巨大潛力仍待進一步釋放」。他強調中國已連續推出過境免簽、線上簽證申辦、入境卡網上填報、移動支付等政策利多，歡迎愈來愈多的美國民眾訪問中國。

喊話美停止歧視性措施

謝鋒並喊話美方「應相向而行，盡快打通航班、簽證、入境等堵點」，停止對中國赴美人員採取選擇性、歧視性措施，切實為兩國人文交流「大開綠燈」。

此前據中國方面的通稿，釜山「川習會」時，兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。人員往來也是習近平兩年前在舊金山「拜習會」上拋出的「五根支柱」之一。

不過近期中國仍常抗議美國對中國民眾入境長時間盤查、滋擾或者遣返作為。此外，「科學」雜誌6日也指，美國國會準備推出「保障美國資金和專業知識免受敵對研究利用法案」，禁止資助美國科學家與中國的夥伴合作或培育中生，多少影響美中之間往來，但該提案引起高達800位研究人員公開連署反對。

經貿協議執行狀況受矚

「川習會」後美方公布雙方經貿協議內容，除部分關稅取消外，並附帶中國採購多項美國農產品、以及芬太尼相關措施，執行狀況受到矚目。

聯邦調查局局長帕特爾上周祕密訪問中國，返美後在13日宣布中國已正式列出並列管用於製造芬太尼的全部13種前體化學品。另對於中國是否會按美方公布的數額採購黃豆，中國商務部發言人何亞東13日表示，中國是全球農產品貿易的重要參與者，將與全球交易夥伴持續深化互利合作。