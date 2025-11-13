聯邦設「打詐小組」 鎖定殺豬盤、中國加密貨幣詐騙

華府聯邦檢察官皮洛12日宣布成立「打擊詐騙中心專案小組」，重點打擊被稱為「殺豬盤」騙局、以加密貨幣投資手法詐騙美國人的中國有組織犯罪集團和東南亞詐騙中心。(美聯社)

華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)12日宣布成立「打擊詐騙 中心專案小組」(Scam Center Strike Force)，重點打擊被稱為「殺豬盤」騙局、以加密貨幣 投資手法詐騙美國人的中國有組織犯罪集團和東南亞詐騙中心。

福斯新聞報導，該打擊詐騙中心專案小組將聯合司法部、聯邦調查局、特勤局、財政部等政府機構，共同剷除跨國犯罪網絡。

皮洛在記者會上指出，光是2024年，國人即因此類詐騙被騙走逾90億元。專家估計，加上未呈報的犯罪案件，實際數字可能比官方統計高出15倍。

皮洛還表示，「他們專門盯上那些孤獨的老年人。」詐騙份子先是有意無意地在社群媒體平台與受害者接觸，等到博取信任後，對話會被轉至加密通訊平台，隨後犯罪集團會將受害者從合法的加密貨幣平台，轉到他們自己創建的詐騙平台。

皮洛說：「我的辦公室絕對不會袖手旁觀，任由這些中國有組織犯罪集團，掏空辛勤工作國人的銀行帳戶。」

「打擊詐騙中心專案小組」的任務是找出並起訴此類加密貨幣詐騙組織頭目，追蹤被盜資金並將其返還給受害者，查封和癱瘓被用來詐騙的網站等設施。

皮洛表示，專案組迄今已查獲4億元，並為追回另外8000萬元提起訴訟。臉書母公司Meta、微軟等公司以及樂齡會(AARP)已聯繫該專案組，表明願意合作幫助保護國人免受詐騙。

皮洛也將這項行動與川普總統支持加密貨幣的政策相連。她表示，既然總統一直鼓勵國人接受加密貨幣這個新興行業，消費者理當要能對加密貨幣放心，毋須擔心在網路進行加密貨幣交易時遭遇詐騙。

在記者會上，財政部也宣布對緬甸 武裝組織「民主克倫仁愛軍」(Democratic Karen Benevolent Army，DKBA)及其四名領袖實施制裁，原因是他們支持緬甸網路詐騙中心，利用投資詐騙手段詐騙美國人。

財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長赫爾利 (John K. Hurley) 表示，「在緬甸活動的犯罪網絡透過網路詐騙，竊取國人數十億元錢財。這些網絡還販賣人口，助長緬甸殘酷的內戰。」

財政部確認，泰國Trans Asia國際控股公司、Troth Star有限公司以及泰國公民Chamu Sawang，均與DKBA合作參與詐騙活動，並與中國有組織犯罪集團有關聯。