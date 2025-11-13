我的頻道

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

通用下令 供應鏈禁用中國零件

編譯中心／綜合報導
通用汽車公司已指示數千家供應商在供應鏈裡排除中國零件，圖為通用公司在底特律的建築亮著「GM」的標幟。(路透)
路透獨家報導，四名消息人士透露，美國通用汽車公司(General Motors)已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件，反映出這家汽車製造商對地緣政治干擾感到日益挫折。

這些消息人士表示，通用汽車高層要求供應商，為原料與零件尋找中國以外的替代來源，目標是最終完全撤出中國。其中一些消息人士指稱，部分供應商被要求在2027年前結束與中國的採購關係。

此外，這些消息人士還提及，通用汽車自2024年底起就已陸續通知部分供應商，隨著今年春季美中貿易戰升溫，這項行動變得更加急切。據悉，通用高層表示，此舉是為了提升公司供應鏈的「韌性」。

通用的這項行動主要針對在北美生產的汽車零件與材料，該地區是通用全球汽車生產的主要基地。據消息人士透露，通用優先希望北美製造的汽車使用北美本地供應的零件，但也願意從中國以外的其他非美國地區採購。

通用的指令還涉及其他因國家安全問題而受到美國貿易限制的國家，例如俄羅斯與委內瑞拉，但中國仍是清單中規模最大、影響最深的來源國。

其實，通用一直是最積極減少對中國依賴的汽車製造商之一，特別是在電池原材料與晶片供應方面。例如，通用與一家美國稀土企業合作，並投資內華達州的鋰礦以確保未來電動車電池原料供應。然而，這次的行動範圍更為廣泛，涵蓋了更多基礎零組件與原物料。

通用汽車發言人拒絕就公司與其供應商之間的討論發表評論。不過執行長巴拉(Mary Barra)曾表示，公司正努力將更多供應鏈環節轉移至美國本土。

為回應川普推動美國投資與就業回流的政策，汽車製造商及供應商準備擴大在美國本土的工廠生產。不過，業界高層也指出，他們感受到美中關係出現了長期、跨黨派的結構性轉變，因此一些企業正著手解除與中國長達數十年的供應鏈關係。

