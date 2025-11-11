回應川習會…芬太尼原料出口美加墨 中國加強管控

美國每年都有大量因芬太尼而死亡的民眾，被川普列為與習近平優先談判的議題。圖為美國機場海關查緝到的袋裝芬太尼。（路透）

10月底南韓「川習會」後，美國調降因芬太尼對中國加徵關稅 的10%。中國10日發布關於調整「向特定國家(地區)出口易製毒化學品管理目錄」等公告，加強對13種可用於製造芬太尼的前體化學物對美國、墨西哥 、加拿大 的出口管理。

中國商務部發布，為進一步做好易製毒化學品出口管理工作，根據「向特定國家(地區)出口易製毒化學品暫行管理規定」，決定對「向特定國家(地區)出口易製毒化學品管理目錄」、「特定國家(地區)目錄」進行調整，將美國、墨西哥、加拿大增列入「特定國家(地區)目錄」，並單獨增列對上述三個國家的13種易製毒化學品。

中國國家禁毒委員會辦公室10日也發布「關於防範製毒物品和非列管可製毒化學品及設備流失的通告」，作出13條要求。通告要求，相關單位和個人應增強法律意識，對既有合法用途、又可用於製毒的「非列管可製毒化學品」及設備，出口時應密切關注國際公約、相關進口國「特別是美國、加拿大和墨西哥等高風險國家」的法律法規，要求境外客戶根據其本國法律法規履行進口法律程序，防範法律風險。

通告也提到，中國相關單位和個人如遇外國執法部門「違法行使職權」，可充分運用法律手段維護自身安全與合法權益，並向中國駐外使領館尋求協助。

川普總統與中國國家主席習近平10月底於南韓舉行峰會，中方承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。美國於4日調降因芬太尼對中國加徵關稅的10%。