我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

回應川習會…芬太尼原料出口美加墨 中國加強管控

特派記者陳政錄／北京報導
美國每年都有大量因芬太尼而死亡的民眾，被川普列為與習近平優先談判的議題。圖為美國機場海關查緝到的袋裝芬太尼。（路透）
美國每年都有大量因芬太尼而死亡的民眾，被川普列為與習近平優先談判的議題。圖為美國機場海關查緝到的袋裝芬太尼。（路透）

10月底南韓「川習會」後，美國調降因芬太尼對中國加徵關稅的10%。中國10日發布關於調整「向特定國家(地區)出口易製毒化學品管理目錄」等公告，加強對13種可用於製造芬太尼的前體化學物對美國、墨西哥加拿大的出口管理。

中國商務部發布，為進一步做好易製毒化學品出口管理工作，根據「向特定國家(地區)出口易製毒化學品暫行管理規定」，決定對「向特定國家(地區)出口易製毒化學品管理目錄」、「特定國家(地區)目錄」進行調整，將美國、墨西哥、加拿大增列入「特定國家(地區)目錄」，並單獨增列對上述三個國家的13種易製毒化學品。

中國國家禁毒委員會辦公室10日也發布「關於防範製毒物品和非列管可製毒化學品及設備流失的通告」，作出13條要求。通告要求，相關單位和個人應增強法律意識，對既有合法用途、又可用於製毒的「非列管可製毒化學品」及設備，出口時應密切關注國際公約、相關進口國「特別是美國、加拿大和墨西哥等高風險國家」的法律法規，要求境外客戶根據其本國法律法規履行進口法律程序，防範法律風險。

通告也提到，中國相關單位和個人如遇外國執法部門「違法行使職權」，可充分運用法律手段維護自身安全與合法權益，並向中國駐外使領館尋求協助。

川普總統與中國國家主席習近平10月底於南韓舉行峰會，中方承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。美國於4日調降因芬太尼對中國加徵關稅的10%。

墨西哥 加拿大 關稅

上一則

路透：FBI局長祕密訪問中國 商討芬太尼執法合作

下一則

CNN分析：民主黨內團結破裂 退讓恐致民調反彈

延伸閱讀

川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行

川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行
疫情惡化逾一年 加拿大零麻疹國家紀錄破功

疫情惡化逾一年 加拿大零麻疹國家紀錄破功
北極冷氣團湧入東部多州或迎初雪 佛州氣溫也驟降

北極冷氣團湧入東部多州或迎初雪 佛州氣溫也驟降
遏制芬太尼 中國下令防範可製毒化學品及設備流失

遏制芬太尼 中國下令防範可製毒化學品及設備流失

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30