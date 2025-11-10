我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山舉行雙邊會晤後離開時交頭接耳。(路透)
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山舉行雙邊會晤後離開時交頭接耳。(路透)

《日經亞洲》11日刊登南加州大學政治學與國際關係教授葛羅斯曼（Derek Grossman）的專欄文章指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在「川習會」中未提及台灣問題，而川普對台灣保持沉默，正符合其刻意的模糊策略，堪稱「川普風格」的戰略模糊。

葛羅斯曼寫道，從一個角度來看，「川習會」沒談到台灣極其奇怪。據報，習近平會前希望美方將政策從「不支持」改為「反對」台灣獨立，川普則在行前表示預計與習近平討論到台灣，並表示「我很尊重台灣」。但從另一個角度來看，兩人避談台灣或許是因議題過於敏感，可能破壞原本友好、富有成效的會談氣氛。

不同於習近平主張完全統一早已廣為人知，「川習會」未觸及台灣問題，使外界難以掌握川普在台問題上的真實立場。幾乎無所不談的川普，在台灣問題上顯得異常含糊，加上缺乏任何權威政策文件，觀察家只能從其他跡象推測美國政府對台的態度。

然而，葛羅斯曼指出，包括蘭德（RAND）的「穩定美中競爭」報告在內，美國專家近期發表的文章，事實上都不反映川普或資深官員對台觀點。相反地，川普政府對專家意見與建議的態度相當封閉，真正能看出川普台灣政策本質的是他的言行，似乎沒有任何根本性的改變。

首先，川普在會晤習近平時未主動提出台灣議題，對台灣安全是一個非常正面的訊號。葛羅斯曼10月撰文時，曾坦言擔心川習會可能開啟一場危險的交易，並為重啟美中關係而出賣台灣。幸運的是，儘管川普將「川習會」形容為「G2」，象徵美中兩強共商全球議題，其中包括台灣，但這種交易沒有成真。

此外，川普也展現政策延續性，而非與過去美國政府，包括自己第一任期的政策脫節。例如對華府可能如何應對中國武統故意保持含糊，與美國長期維持對台海「戰略模糊」政策高度一致，同時沒有屈服於習近平要求的反對台獨。無論如何，川普在防衛台灣上堅持立場，避免採納北京的重要談話要點。

但言辭終究只是言辭，實際行動才最重要。川普迄今的作為顯示，美國對台支持未出現根本改變。

外界批評川普政府取消賴清德總統夏季過境美國行程，但這可能只是為了在「川習會」前維持美中關係的良好氛圍；暫停對台4億美元軍援，也可能出於同樣考量。事實上，川普政府的主要政策方向對台灣而言都是令人鼓舞的，包括在阿拉斯加進行低調防務會談，將對台關稅降至20%，以及計畫在2026年推出可能創紀錄的軍售方案。鑑於北京對台持續施壓，美台防務合作依然密切且關鍵。

總體而言，迄今任何對於川普政府缺乏支持台灣的擔憂並無事實依據。但川普極具不可預測性與交易性，意味著這絕非最後定論，一切仍可能隨時改變。未來若出現類似轉折點，保持警覺將對台灣安全至關重要。

川普 川習會 習近平

上一則

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

下一則

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

延伸閱讀

傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普：之前下手太重

傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普：之前下手太重
日學者：高市早苗未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

日學者：高市早苗未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑
川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談

川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談
川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30