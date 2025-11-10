川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行

美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山舉行雙邊會晤後離開時交頭接耳。(路透)

《日經亞洲》11日刊登南加州大學政治學與國際關係教授葛羅斯曼（Derek Grossman）的專欄文章指出，美國總統川普 與中國大陸國家主席習近平 在「川習會 」中未提及台灣問題，而川普對台灣保持沉默，正符合其刻意的模糊策略，堪稱「川普風格」的戰略模糊。

葛羅斯曼寫道，從一個角度來看，「川習會」沒談到台灣極其奇怪。據報，習近平會前希望美方將政策從「不支持」改為「反對」台灣獨立，川普則在行前表示預計與習近平討論到台灣，並表示「我很尊重台灣」。但從另一個角度來看，兩人避談台灣或許是因議題過於敏感，可能破壞原本友好、富有成效的會談氣氛。

不同於習近平主張完全統一早已廣為人知，「川習會」未觸及台灣問題，使外界難以掌握川普在台問題上的真實立場。幾乎無所不談的川普，在台灣問題上顯得異常含糊，加上缺乏任何權威政策文件，觀察家只能從其他跡象推測美國政府對台的態度。

然而，葛羅斯曼指出，包括蘭德（RAND）的「穩定美中競爭」報告在內，美國專家近期發表的文章，事實上都不反映川普或資深官員對台觀點。相反地，川普政府對專家意見與建議的態度相當封閉，真正能看出川普台灣政策本質的是他的言行，似乎沒有任何根本性的改變。

首先，川普在會晤習近平時未主動提出台灣議題，對台灣安全是一個非常正面的訊號。葛羅斯曼10月撰文時，曾坦言擔心川習會可能開啟一場危險的交易，並為重啟美中關係而出賣台灣。幸運的是，儘管川普將「川習會」形容為「G2」，象徵美中兩強共商全球議題，其中包括台灣，但這種交易沒有成真。

此外，川普也展現政策延續性，而非與過去美國政府，包括自己第一任期的政策脫節。例如對華府可能如何應對中國武統故意保持含糊，與美國長期維持對台海「戰略模糊」政策高度一致，同時沒有屈服於習近平要求的反對台獨。無論如何，川普在防衛台灣上堅持立場，避免採納北京的重要談話要點。

但言辭終究只是言辭，實際行動才最重要。川普迄今的作為顯示，美國對台支持未出現根本改變。

外界批評川普政府取消賴清德總統夏季過境美國行程，但這可能只是為了在「川習會」前維持美中關係的良好氛圍；暫停對台4億美元軍援，也可能出於同樣考量。事實上，川普政府的主要政策方向對台灣而言都是令人鼓舞的，包括在阿拉斯加進行低調防務會談，將對台關稅降至20%，以及計畫在2026年推出可能創紀錄的軍售方案。鑑於北京對台持續施壓，美台防務合作依然密切且關鍵。

總體而言，迄今任何對於川普政府缺乏支持台灣的擔憂並無事實依據。但川普極具不可預測性與交易性，意味著這絕非最後定論，一切仍可能隨時改變。未來若出現類似轉折點，保持警覺將對台灣安全至關重要。