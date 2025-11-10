鎵、鍺、石墨等材料 中國恢復對美國出口

10月30日南韓釜山川習會後，中國近日已陸續公告暫停多項對美出口管制措施。(美聯)

釜山「川習會 」後，中國持續放寬對美出口管制。中國商務部 9日公告，去年底開始實施的鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項(指兼有民事與軍事用途)對美出口，以及對石墨兩用物項對美出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查等措施，即日起至2026年11月27日暫停實施。

此前，中國商務部於11月7日公告，即日起至2026年11月10日，暫停實施六項涉及稀土 對美出口管制，9日進一步放寬對美出口關鍵物資的管制。

中國商務部9日於官網發布公告稱，「商務部公告2024年第46號(關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告)第二款暫停實施」。

中國商務部於2024年12月3日發布前述第46號公告第2款為：「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」當時公告稱，這項對美出口管制措施自公布之日起正式實施。

中國商務部、海關總署11月7日發布2025年第70號公告，宣布暫停實施商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號及商務部公告2025年第61號、62號的決定。

前述公告和決定內容包含針對超硬材料相關物項實施出口管制；部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制；部分中重稀土相關物項實施出口管制；鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制；境外相關稀土物項實施出口管制等等。

根據中國商務部9日的公布，即鎵、鍺等兩用物項可恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

鎵和鍺是半導體產業的重要戰略物資，廣泛應用在紅外線光學、光纖通訊傳輸、感測元件、太陽能電池等領域。