B30A效能是華為2倍…降規版Blackwell 傳白宮也禁銷中

Nvidia執行長黃仁勳澄清有關他指「中國將贏得AI競賽」的報導。(路透)

媒體報導，白宮通知聯邦政府官員，不會允許人工智慧(AI )晶片大廠Nvidia(輝達，另譯英偉達)銷售降規版Blackwell晶片「B30A」到中國，顯示川普 總統已改變心意。Nvidia執行長黃仁勳 7日快閃台灣5小時，他表示，目前無計畫出貨AI晶片Blackwell到中國。

川普在10月底APEC場邊與習近平舉行高峰會前兩天曾稱，會與中方討論Blackwell B30A銷售中國事宜，但實際上並未談。

資訊網站(The Information)報導，Nvidia規畫的降規版Blackwell晶片「B30A」，效能遠強於美國政府目前允許Nvidia銷中的其他晶片，也優於中國國產晶片，處理能力是華為最強晶片的兩倍以上，可用來訓練大型語言模型。Nvidia之前已提供B30A的樣品給數家中國客戶，目前仍在微調B30A的設計，並希望川普政府能再度改變想法。

一名白宮官員證實，川普政府不會允許Nvidia銷售降規版的Blackwell晶片到中國。Nvidia發言人則重申，目前公司H20晶片在中國市占率為零。

黃仁勳先前成功說服川普扭轉H20晶片的銷售禁令，條件是Nvidia須與政府分享中國銷售利潤的15%。但Nvidia尚未恢復出貨H20，中國政府已下令國內企業避用Nvidia的H20，知情人士透露，北京可能允許中國企業採購B30A，用於訓練AI模型。

北京已視美國的出口管制為弱點和轉機，希望中國國企降低對Nvidia晶片的依賴。北京最近發布非正式指引，要求大型科技業者的AI推論模型減少使用Nvidia晶片、擴大採用中國國產晶片；並要求獲政府資金的新建資料中心只能使用國產晶片，完工進度不到30%的資料中心，須移除所有已安裝的外國晶片或取消採購計畫。

金融時報5日報導指黃仁勳稱「中國將贏得AI競賽」之後，國會山莊報(The Hill)報導，黃仁勳發布聲明，澄清這項言論。黃仁勳聲明：「正如我一直以來所述，中國在AI領域落後美國的差距僅有幾奈秒。美國須奮起並贏得世界各地的開發者以獲得勝利，這點至關重要。」