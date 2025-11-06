中國將贏AI競賽？黃仁勳澄清：美國贏得世界開發者才能領先

Nvidia(輝達)執行長黃仁勳。(路透)

美國晶片大廠Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)在執行長黃仁勳 尖銳警告「中國將贏得人工智慧（AI ）競賽」後，發出聲明澄清，黃仁勳的意思是中國大陸落後美國AI的差距只有「幾毫微秒」（nanoseconds），美國必須奮起贏得世界各地開發者，才能獲勝。

黃仁勳5日出席英國金融時報（FT）AI未來高峰會時，向FT警告，中國大陸可能在AI擊敗美國，歸功於較低的能源成本和較寬鬆的監管。

不過，在FT發布這篇報導的幾小時後，輝達另外在官方X帳號發布黃仁勳的澄清聲明：「正如我一直以來所說的，中國在AI落後美國的差距只有幾毫微秒，美國藉由迅速進步、贏得世界各地開發者以獲勝，這點至關重要。」

A statement from NVIDIA CEO Jensen Huang. pic.twitter.com/Exwx54OYJV — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 5, 2025

黃仁勳已長期表示，若美國能讓開發者繼續依賴輝達位居領先的AI晶片，美國在AI競賽將保持領先，也以這項主張遊說川普政府鬆綁對陸出口管制。