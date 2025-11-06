我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

中國明年辦APEC 美國務院：支持台灣平等參與

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明年APEC領袖會議將在中國深圳舉行。圖為今年在南韓慶州舉行的APEC領袖會議合影。（歐新社）
明年APEC領袖會議將在中國深圳舉行。圖為今年在南韓慶州舉行的APEC領袖會議合影。（歐新社）

APEC非正式領袖會議明年將在中國深圳舉辦，中國國台辦發言人張晗日前表示，按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜，美國國務院APEC資深官員梅斯6日表示，美國支持台灣平等參與APEC

APEC明年將於中國廣東深圳舉行，台灣能否參與成疑問，美國國務院下午就APEC經濟領袖會議成果對媒體簡報，梅斯（Casey Mace）回應媒體疑問時表示，APEC很重要的特色是，台灣是完整、平等的參與者和夥伴，而美國也對此表達支持。

梅斯也表示，APEC的21個經濟體贊成由中國擔任2026年主辦國時，他們曾向中國尋求保證，確保中方遵守所有現行的參與慣例與政策，「我們預期中國會履行（承諾）」。

梅斯也說，這也是美方將持續與台灣朋友討論的議題，確保台灣能以完整且平等的方式參與APEC。

國務院發言人日前也表示，美國堅持所有屬於APEC會員的經濟體，包括以「中華台北」之名參與的台灣，完整與平等的參與APEC，這符合APEC的指引、規範和已確立的慣例；國務院發言人表示，這也是中國作為主辦國，確認會提供給大家的準則。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

APEC 國務院

上一則

裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事

下一則

政府停擺 駐德美軍傳被建議去食物銀行領救濟 司令部澄清

延伸閱讀

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果
APEC明年在深圳舉辦 陸堅持一中原則 台嗆無法交流

APEC明年在深圳舉辦 陸堅持一中原則 台嗆無法交流
中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與

中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與
APEC明年深圳舉辦 中國外交部重申「一個中國」原則

APEC明年深圳舉辦 中國外交部重申「一個中國」原則

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切