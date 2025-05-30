簽證全吊銷？中國留學生：「與中共有關」恐覆蓋所有人

國務卿魯比歐宣稱要積極吊銷兩類中國留學生的簽證，造成中國留學生人心惶惶。圖為29日的哈佛大學畢業典禮。（美聯社）

針對國務卿魯比歐 稱將撤銷部分中國學生的簽證的舉措，引發新一波中國留學生 的緊張與困惑。一名香檳伊利諾大學(UIUC)的電腦科系研究生John表示，如果共青團也屬於「與中國共產黨有關聯」，那麼可以說幾乎所有在美中國留學生的簽證都將遭到吊銷，「完全不合乎常理。」

John說，眾所周知，中國小學生絕大多數都隸屬於「少先隊員」，中學到大學生則是「共青團成員」，這兩個都隸屬於中國共產黨旗下組織，「魯比歐一句話要撤銷『與中國共產黨有關聯』的留學生簽證 ，等於幾乎把所有人都拉下海。」

至於所謂的「關鍵領域就讀的中國留學生」也是語意不清，除非政府將所有所謂的關鍵領域科系列出，否則豈非所有中國留學生都將列入可能簽證遭撤除的名單中？」John無奈表示，川普政府實在讓中國留學生無所適從，甚至讓人有「不如歸去」的打算。

部分南加華人專家、學者表示，雖然該政策從美國國家利益層面看可以理解，但對中國留學生乃至中美未來交流會造成極大負面影響，甚至對美國基礎科研打擊很大，公眾情感也很難接受。

洛杉磯加州大學(UCLA)奈米醫學家曾憲榮表示，這種做法對美國科技研究打擊很大，尤其是基礎醫學科研方面。現在有很多來自中國學者、中國留學生都人心惶惶，在UCLA就有不少中國留學生和學者。相信美國的這種政策不會持久的，也希望政策制定者回頭是岸。

曾憲榮語氣沉重並有所指地說：「唉，你看他逼走多少人呀！」美國哈佛大學前教授、知名納米科學家Charles Lieber都被逼加入清華大學深圳國際研究生院。曾憲榮也指出，現在說話要很小心的，如果一旦被「引用」，就會將原本撥付的研究經費給刪除了，「我的實驗室從事科研的有20多個博士或博士後，一旦取消了科研經費就影響到20幾個家庭。」

北嶺州立大學(CSUN)華裔教授、計算機學院副院長賈旭東表示，如果從美國政府角度看，吊銷與中共有關係或就讀敏感專業的學生簽證，可以理解，美國的立場是保護自己的敏感的科技產業，這是具有針對性的個別政策，不過做得簡單粗暴了。

芝加哥非營利組織華埠更好團結聯盟公民參與資深經理蕭湧剛表示，從魯比歐發文至今才短短兩天，就接到許多關心及詢問電話，國務院這波政策模糊，如果是瞄準STEM專業的話，該領域類別也很多，從基礎物理、數學，到數據分析、人工智慧都算，具體是針對那些科系？目前大家都不清楚。