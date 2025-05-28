台前國安局長：美若不介入 中恐主導台海戰

台灣國安局前局長李翔宙說，若不能在台海建立反制的強大聯盟機制，將是中共犯台最有利時機。(本報資料照片)

美國近日稱未來「不再投入不明確的軍事任務」，引發美國是否協防台灣的討論。台灣國安局前局長李翔宙表示，外界傳聞中共 武力犯台已愈趨緊迫，當今台海區域情勢有若上緊發條，若不能在此區域建立反制的強大聯盟機制，將是中共武力犯台最有利時機。

李翔宙憂心，若美國不再介入或不欲陷入國際糾紛，以致長期削減國力、節省國家投資成本，那麼台海戰事「打不打、怎麼打、打多久」的主導地位都會集中於中共一身。

李翔宙指出，川普總統和副總統范斯 最近分別在西點軍校以及海軍官校演說強調，美軍任務的執行將放在「捍衛國土，全軍破敵」單純目標上，未來美國「不再投入不明確的軍事任務」，明確表達美國戰略方針，置重點在經貿市場拓展、晶片供應鏈安全、關鍵科技防控、減少國際干預、降低多邊軍事承諾、重視導彈防禦與邊境 安全，並將重行檢討國防開支配額等。

他分析，范斯特別以在紅海針對「葉門青年運動組織」(又譯「胡塞武裝」)發動的戰略轟炸為例，說明只有在國家利益真正受威脅時，才會施以軍事行動，這說法正是美國不欲續任「世界警察」的明確表態，未來勢將牽動全球局勢變遷。

李翔宙指出，日媒專訪台總統賴清德談2026年中共犯台可能性提升，除先奪台灣南部與澎湖外，並以供電能源設施為打擊重點；美國印太司令帕帕羅也在國會及公開座談會強調，他任內這場亞太戰事已是勢不可擋的趨勢了。

李翔宙表示，長期以來，台海區域情勢發展的基礎考量，若不能在此區域建立反制中共軍事武力的強大聯盟機制時，也就會是中共武力犯台的最有利時機。

他說，過去美中台戰略三角均勢制衡下，台海會否發生衝突或戰爭，「打不打、看台灣」，台獨建國是中共發動戰爭的先決條件；「怎麼打，看中共」，全面武力血洗台灣或關節要害點穴逼使投降，是發動戰爭的手段選擇；「打多久，看美國」，從維持世界和平防止全球動盪，是美國站在民主自由人權、折衝戰爭結束的警察國家責任。