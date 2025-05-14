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維州小型核電廠 不排除賣台灣

記者陳熙文／華盛頓報導
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維吉尼亞州商務貿易廳長席格拉表示，出口小型核電廠是維州的願景，未來不排除出售給台灣，但預估可能要等五至六年。(截自維州府官網)
維吉尼亞州商務貿易廳長席格拉表示，出口小型核電廠是維州的願景，未來不排除出售給台灣，但預估可能要等五至六年。(截自維州府官網)

維吉尼亞州商務貿易廳長席格拉(Juan Pablo Segura)表示，出口小型核電廠是維州的願景，未來不排除出售給台灣，但預估可能要等五至六年。

有涉外人士指出，美國大幅投資小型核電廠的發展，未來也希望台灣可以投資，並指出，賴清德政府其實對此持開放態度，但認為必須有效解決核廢料的問題。

商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」(Select USA Investment Summit)11日至14日在馬里蘭州舉行，維州官員也現身推銷維州產業；席格拉指出，維州是數據中心的重鎮，能源供應對維州來說無比重要。

據了解，亞馬遜雲端運算業務AWS已與Dominion Energy簽署協議，規畫在維州開發「小型模組化反應爐」(SMR)；席格拉指出，維州期待小型核電廠於2030年可以商轉。

席格拉表示，維州不只投資能源來維持對數據中心的供電，也希望有朝一日可以從維州出口小型核電廠到其他國家，「想像一下，成十上百的小型核電廠每年從維州輸出。」席格拉說，這是維州的願景。

至於是否有可能出口到台灣？席格拉說，要看發展的情況，「五到六年之後，我們可以有這個討論。」

有涉外人士指出，美國確實想推銷小型核電廠給台灣，尤其美國能源部今年3月才宣布九億美元的招標案，希望支持美國製造的小型核電廠。

紐約時報近日也報導指出，川普政府正考慮頒布多項行政命令，目標是加快核電廠的建設腳步，以因應日益上升的用電需求；草案主張，針對聯邦核安法規進行「全面修訂」，以降低新建核電廠的門檻。

不只川普總統積極推銷核能，包括向印度總理莫迪、義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)等討論合作發展核能，美國在台協會(AIT)處長谷立言也多次表示，「美國能提供核能協助」。

台灣國民黨立委葛如鈞說，美方希望向台灣推銷核能，指谷立言在美國商會謝年飯致詞中也提到核能；葛如鈞分析說，美方可能不只希望台灣保持既有的核能，也該有獨立的核能發展，早一點來研究先進核能技術。

有涉外人士指出，賴清德政府其實不一定排除接受核能，但非常關心核廢料的最終處置，以及安全用電的問題。

涉外人士也提醒，雖然賴政府不排除接受先進核能，但小型核電廠的發展速度並不樂觀。民進黨立委王定宇日前訪美時也表示，他曾向美官員詢問小型核電廠的發展，美方回答「現在還沒有商轉」。

維州 谷立言 賴清德

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