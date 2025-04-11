黃仁勳赴海湖莊園後 川普取消管制Nvidia H20晶片 可以售給中國

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳上周赴川普總統在佛州的海湖莊園參加晚餐會後，川普政府便不再限制輝達H20人工智慧(AI)晶片出口到中國。(路透)

國家公共廣播電台(NPR)報導，輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳上周赴川普 總統在佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)參加晚餐會後，川普政府就取消一項不利於輝達的計畫，不再限制輝達H20人工智慧(AI )晶片出口到中國。

國家公共廣播電台報導，兩位消息人士指出，美國管制最先進AI晶片出口給中國，H20是中國能合法取得的最先進晶片；華府構思管制H20晶片出口已數個月，本來預計最快在本周實施。

只是在輝達向川普政府承諾，在美國建設AI數據中心的新投資後，計畫出現轉變。白宮與輝達對此並未置評。

路透(Reuters)1月便報導，AI晶片先驅大廠的輝達專為出口中國市場設計H20晶片，而川普政府考慮加緊對輝達設限。

前總統拜登政府時代，便考慮限制出口H20晶片給中國。

路透2月報導，中國新創公司推出以低成本就做到的DeepSeek人工智慧模型，帶動對晶片的需求，下訂單購買H20晶片大增。

Information機構報導，中方公司如字節跳動(ByteDance)、阿里巴巴集團(Alibaba Group)及騰訊控股(Tencent Holdings)，都向輝達下單，購買其H20伺服器晶片，中國企業今年前三個月下單採購該晶片的金額至少達160億元。

兩位聯邦眾議員，即眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾(John Moolenaar)，還有民主黨籍的克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)，都在1月下旬呼籲，對輝達人工智慧晶片的出口設下更多限制。