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分析：美防長才結束亞洲行 解放軍就演習劍指美國

編譯中心／綜合報導
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解放軍東部戰區1日在台灣周邊聯合演訓，被指是針對「賴清德17條」。圖為中華民國總統賴清德(左二)1月21日視察國軍。(歐新社)
解放軍東部戰區1日在台灣周邊聯合演訓，被指是針對「賴清德17條」。圖為中華民國總統賴清德(左二)1月21日視察國軍。(歐新社)

美國國防部赫塞斯(Pete Hegseth)甫結束亞洲行，解放軍就宣布對台聯合演訓，分析人士指出軍演目的實為劍指美國。另有官員指出，中國在貿易談判前須避免任何被視為與美對抗的行為，台灣因而成為藉口。

路透報導，這次演習是在中國加強對台灣的賴清德總統的批評力道後舉行，也是在赫塞斯造訪亞洲並於訪問期間多次批評北京後進行的。

與去年演習不同的是，中國尚未為這次的軍演命名。

台灣國防部1日下午指出，解放軍71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦位於台灣東南方220浬，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控、應處。

稍早有兩名台灣高層官員告訴路透，超過10艘中國軍艦接近台灣24海里(44公里)鄰接區，台灣派遣軍艦因應。他們還說，台灣並未偵測到解放軍有任何實彈射擊。

台灣軍事專家蘇紫雲說，這次軍演的規模看起來跟去年5月及10月的「聯合利劍」演習類似。

解放軍這次演習是在赫塞斯結束訪問日本和菲律賓離開該地區後進行的。赫塞斯在出訪期間批評中國，並表示日本在因應中國侵略方面「不可或缺」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，赫塞斯甫結束赴日訪問，其與日本防衛大臣中谷元在東京會晤，提及台海安全；這次解放軍對台軍演，其實目標對象在美國。

林穎佑說，赫塞斯前腳剛離開，解放軍隨即發動軍演，顯示中國是在測試川普政府，「中國想透過軍演，在川普及(中國國家主席)習近平峰會前，測試美國的底線」。

川普日前指習近平在「不久的將來」會訪美，北京則未證實。

一名台灣高階安全官員則引述內部評估告訴路透，在美中貿易談判前，北京必須避免任何被視為跟華府對抗的行為，台灣因此成為藉口。

這名官員說：「台灣就是他們最好的藉口。這就是為什麼他們選擇在美國國防部長離開亞洲後立即發起此類軍事演習。」

赫塞斯 解放軍 國防部

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