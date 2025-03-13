我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

準亞太助卿戴桑布雷中文流利 併購律師出身

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統11日提名律師、前駐泰大使戴桑布雷擔任美國東亞暨太平洋事務助理國務卿。(取自美國務院網站)
川普總統11日提名律師、前駐泰大使戴桑布雷擔任美國東亞暨太平洋事務助理國務卿。(取自美國務院網站)

川普總統11日提名律師、前駐泰大使戴桑布雷（Michael George DeSombre）擔任美國東亞暨太平洋事務助理國務卿。戴桑布雷是專攻併購業務的資深律師，曾居住中國、香港多年，他執業生涯一直代表包括台積電在內的科技公司處理重要交易案。

中央社報導，戴桑布雷(Michael George DeSombre)目前在紐約律師事務所「蘇利文和克倫威爾」擔任合夥人，主導亞洲相關併購及南韓、東南亞業務，他中文流利，也具日語、韓語能力。這項人事案仍須參院通過。

戴桑布雷是哈佛法學院畢業生，同時擁有史丹福大學東亞研究碩士學位，論文專攻中國核武戰略。他曾於2020至2021年川普第一任期擔任美國駐泰國大使，妻子Jean是亞裔美國人，兩人育有四名子女。他任職律師時專攻併購及私人股權投資業務，多年來一直代表包括台積電在內的科技公司處理重要交易案。

根據戴桑布雷在職場社群平台領英的貼文可看出，他上個月才到台北出席活動，與台泥董事長張安平、富邦集團董事長蔡明忠及鴻海董事長劉揚偉等台灣企業家交流。

先前被提名擔任駐泰大使後，戴桑布雷於2019年底的參院人事聽證會表示，他過去是研究美中戰略議題的學生，「過去20年來，長期在香港和中國工作，我能夠近距離觀察中國經濟及軍事現代化帶來的挑戰與機會」。

身為執業超過20年的律師，戴桑布雷說，他深信法治、透明及良好治理的重要性，「這對企業和國家來說，都是如此」。

戴桑布雷在人事聽證會上對美中關係、台海情勢等議題說法，勢必引起關注。

台積電 參院 香港

上一則

蘇利文：川普「零和」思維 政策似指向錯誤方向

下一則

新聞評論／台積組隊是川普試探？談出最利美國方案

延伸閱讀

避免聯邦政府關門 眾院通過臨時經費案 將送交參院表決

避免聯邦政府關門 眾院通過臨時經費案 將送交參院表決
川普推動廢除晶片法 國會共和黨人意興闌珊：短期沒計畫廢

川普推動廢除晶片法 國會共和黨人意興闌珊：短期沒計畫廢
MICHAEL KORS 舒淇美照加持 Jordi一包多用

MICHAEL KORS 舒淇美照加持 Jordi一包多用
參院多數黨領袖籲馬斯克「尊重聯邦員工」裁撤要顧及人性

參院多數黨領袖籲馬斯克「尊重聯邦員工」裁撤要顧及人性

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10
川普考慮將駐德美軍移往匈牙利。(美聯社)

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

2025-03-08 12:10
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？