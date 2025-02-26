美泰「金色眼鏡蛇」軍演 首次邀台灣參與

美軍25日透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。(取材自「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專)

美軍25日透過「金色眼鏡蛇(Cobra Gold 2025)演習」臉書 官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國 舉行的金色眼鏡蛇演習。

粉專貼文指出，來自美國、泰國、日本、韓國、印尼、馬來西亞、台灣等超過200名參演官兵，齊聚泰國蘇拉納雷營地演兵場，迎接2025年「Exercise Cobra Gold 」金色眼鏡蛇演習年開幕。

貼文引述美國陸軍太平洋的指揮官克拉克(Ronald P. Clark)將軍表示，「我們在這個地區有一個目標：一起預防戰爭」，他並感謝泰國今年為第44屆眼鏡蛇黃金演習付出努力。

貼文說，黃金眼鏡蛇實施至今為第44屆，是亞洲規模最大的演習。今年有超過3200名美軍參與演習，將與盟友夥伴並肩合作，共同實施聯合訓練、跨國參與、人道主義救援等演習項目。

台灣過去並未參與過這項軍演，官方提供畫面尚無法確認台灣參演人員與旗幟，這項軍演由美國跟泰國主導，以叢林戰與實彈演習為主。有7個成員國與10個觀察會員國，台灣未曾參加，推測本屆是觀察員。

今年的美泰金色眼鏡蛇軍演於2月26日至3月8日登場，泰國軍方和美國大使館 25日共同舉行記者會宣布軍演細節。