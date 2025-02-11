美加徵鋼鋁關稅 路透：對台日韓影響 或高於中國

川普9日在空軍一號專機上說，他將在周一宣布對鋼鐵、鋁徵收25%關稅。圖為佛州一家公司的捲筒鋼材。(美聯社)

巴克萊經濟分析師表示，美國加徵鋼鋁關稅 對亞洲新興經濟體衝擊有限，因為台灣、南韓與印度對美鋼鋁出口占整體對美出口約5%，影響不會太大，但路透報導，由於中國已不再是美國鋼鐵供應大國，鋼鋁新關稅對台日韓的影響恐高於中國。

道瓊社報導，巴克萊分析師表示，台、韓、印度各自對美國鋼鋁出口規模相當於台灣國內生產毛額（GDP）0.6%、越南GDP百分之0.5%，其他經濟體這一比率不到0.3%，川普 在2018年實施鋼鋁關稅，拜登在2024年7月也採取取同樣措施，「這些早期關稅沒有被取消，加徵幅度最終可能相對有限，因而淡化對亞洲新興經濟體的經濟衝擊」。

OANDA資深市場分析師黃凱文說，川普的貿易戰 2.0與2018年貿易戰1.0不同，這次牽涉更多國家，涵蓋與美國有高額貿易盈餘的所有主要貿易夥伴。他說，貿易戰2.0或許會顛覆全球貿易物流，削弱全球經濟成長前景，並釀成停滯性通膨環境；投資人和短期交易者的布局規畫陷入變動，2009年全球金融海嘯後的15年，世界經濟未曾面對過停滯性通膨。

Capital.com網站資深分析師羅達指出，川普貿易政策潛在價格衝擊再增，短期內將引發通膨，長期整體而言會拖累成長，目前市場主要對不確定性做出回應，但隨著貿易戰全面開打的機率提高，必須逐步計入經濟活動略為趨緩的可能性。

路透也報導，盛寶駐新加坡首席投資策略師查納納表示，若依據國安理由，最新關稅威脅顯然是合法且合乎川普的權限範圍，「舊的劇本已經不適用，因為在2018年關稅措施後，中國已經不再是美國的鋼鐵供應大國，這回受到影響較深的國家可能是加拿大、墨西哥、歐盟、日本、南韓、台灣和巴西」。

查納納說：「立即的疑慮可能不是通膨，而是需求減緩。更大的疑慮是不確定性，以及世界更加轉向保護主義。」