中對美加徵關稅反擊 川習熱線暫停 川普：我不急

川普總統(左)原本預計4日與中國國家主席習近平(右)通話，可能因中國提前公布反制關稅措施，兩人通話時間延後。（路透）

美國對中國輸美商品加徵10%關稅 的措施於4日生效，中國同日宣布報復行動，對部分美國商品開徵10%至15%關稅，並將服飾公司PVH和生物科技公司Illumina列入不可靠實體名單，並對美國科技巨頭谷歌(Google)展開反壟斷調查。川普 總統與中國國家主席習近平 原訂4日通話告吹，川普表示，不急著與習近平對話。

中方將對谷歌啟動反壟斷調查

中國國務院關稅稅則委員會4日表示，美國政府1日以強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)等問題為由，宣布對所有中國輸美商品加徵10%關稅，美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世界貿易組織(WTO)規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。

2月10日起加徵最高15%關稅

中方表示，自10日起對美國生產的煤炭和液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車和皮卡車加徵10%關稅；另對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行稅務政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

此外，中國管制鎢相關材料出口，對谷歌啟動反壟斷調查，並將服飾公司PVH和生物科技公司Illumina列入不可靠實體名單。

美聯社報導，這並非美中兩國首波報復動作，兩國2018年的貿易戰不斷升級，當時川普一再對中國商品提高關稅，中國每次都予以反擊。

分析師表示，中國此次報復行動準備周全，宣布一系列超越關稅且足以削弱美國跨部門經濟的措施，同時審慎應對重度仰賴貿易的脆弱經濟。

法國外貿銀行(Natixis)高級經濟學者吳卓殷(Gary Ng)表示，「中方的策略是最大程度影響美國經濟，並盡可能降低中國經濟面臨的風險」，且「中國正試圖增加談判籌碼」。

英國研究公司凱投宏觀(Capital Economics)估計，中國的額外關稅適用約200億元的年度進口額，相較之下，川普的額外關稅針對價值4500億元的中國商品。

北京學者：此次回應是試水溫

北京對外經濟貿易大學(UIBE)教授龔炯(John Gong)形容，此次回應是在「試水溫」，「我不認為他們希望貿易戰升級」，「他們看到加拿大和墨西哥的例子，也許希冀類似情況」。

川普原本在3日表示會在24小時內與習近平交談，但在中方宣布提出報復措施後，川普改口說不急，4日雙方未通上話。當川普被問及中國的報復措施時，回答「沒關係」。

白宮新聞祕書李維特(Karoline Leavitt)4日表示，兩人會談「正在安排，很快就會發生」。

李維特4日稍早告訴福斯新聞網說：「習主席確實與川普總統提及此事，也許是準備談判，我們將評估如何進行。」