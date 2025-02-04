中國對美反制關稅10日才實施 學者：北京效法川普劇本

美國總統川普，3日攝於白宮。歐新社

中國大陸4日宣布對部分美國進口商品加徵關稅 ，預訂10日實施。半島電視台報導，新加坡 國立大學南亞研究所資深研究員帕里特（Amitendu Palit）分析，中國此舉可能是效法美國總統川普 的劇本。

川普1日宣布對中國輸美商品加徵的10%關稅4日生效，中國4日宣布多項反制措施，包括10日起對從美國進口的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，並對美國輸陸原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。

帕里特說，北京可能是仿效美國對加拿大和墨西哥採取的類似策略。川普1日也下令4日起對加墨輸美商品課25%關稅，但加墨領袖與川普對話後，前述對加墨關稅獲暫緩30天。帕里特指出，不排除美中領袖對話的可能性，「中國可能將（對部分美國商品的）關稅延後，以期未來幾天會有這類進展」。

帕里特並指，迴避美中貿易戰可能受到地緣政治考量影響，而雙方達成協議將符合美中最佳利益；此事並不困難，畢竟美中已達成過貿易協議，兩國需要重新檢視，「但更大的問題出在，假使美國想用關稅從中國取得貿易領域以外的讓步，例如人工智慧（AI）、高科技管制和類似議題」。