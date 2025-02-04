我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫川普關稅陰影 Palantir帶動史指那指走高

川普和習近平今天不會通話 川普：我不急

中國對美反制關稅10日才實施 學者：北京效法川普劇本

編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普，3日攝於白宮。歐新社
美國總統川普，3日攝於白宮。歐新社

中國大陸4日宣布對部分美國進口商品加徵關稅，預訂10日實施。半島電視台報導，新加坡國立大學南亞研究所資深研究員帕里特（Amitendu Palit）分析，中國此舉可能是效法美國總統川普的劇本。

川普1日宣布對中國輸美商品加徵的10%關稅4日生效，中國4日宣布多項反制措施，包括10日起對從美國進口的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，並對美國輸陸原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。

帕里特說，北京可能是仿效美國對加拿大和墨西哥採取的類似策略。川普1日也下令4日起對加墨輸美商品課25%關稅，但加墨領袖與川普對話後，前述對加墨關稅獲暫緩30天。帕里特指出，不排除美中領袖對話的可能性，「中國可能將（對部分美國商品的）關稅延後，以期未來幾天會有這類進展」。

帕里特並指，迴避美中貿易戰可能受到地緣政治考量影響，而雙方達成協議將符合美中最佳利益；此事並不困難，畢竟美中已達成過貿易協議，兩國需要重新檢視，「但更大的問題出在，假使美國想用關稅從中國取得貿易領域以外的讓步，例如人工智慧（AI）、高科技管制和類似議題」。

關稅 川普 新加坡

上一則

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

下一則

紅州推立法：無證兒童按指紋、舉報無證客獲千元懸賞金

延伸閱讀

六年前拉三星救援躲關稅 庫克這次怎說服川普？

六年前拉三星救援躲關稅 庫克這次怎說服川普？
馬斯克：川普必將如願關閉教育部

馬斯克：川普必將如願關閉教育部
川普關稅大棒驚動全球 印度讓步只求安撫白宮 泰擬急買美貨降貿易順差

川普關稅大棒驚動全球 印度讓步只求安撫白宮 泰擬急買美貨降貿易順差
川普通話墨西哥、加拿大領袖後 宣布關稅戰暫延30天

川普通話墨西哥、加拿大領袖後 宣布關稅戰暫延30天

熱門新聞

（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
川普總統上任來執行連串行政命令，內容很多是來自選前競選時的保守派智庫傳統基金會「2025計畫」。(美聯社)

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

2025-01-29 01:28

超人氣

更多 >
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」

肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到