我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超過100件？川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄

換囚服、每周洗1次澡…尹錫悅羈押送進3坪獨居房 入獄首日菜色曝

美國有意擴大晶片管制 分析師：無礙AI、HPC限期趨勢

記者周克威／台北即時報導
市場傳出，美國拜登政府將再擴大晶片管制，延伸至N16成熟製程。（路透）
市場傳出，美國拜登政府將再擴大晶片管制，延伸至N16成熟製程。（路透）

市場傳出，美國拜登政府將再擴大晶片管制，延伸至N16成熟製程，法人機構表示，相關管制對台積電的影響是可控，同時，美中貿易衝突持續，未來管制不會減少，地緣政治影響是長期，AI和HPC為長期趨勢，競爭力強的公司營運仍將持續向上。

市場傳出，美國總統拜登又要再擴大晶片管制，美方會把製程技術管制範圍擴大，從現行N7先進製程，延伸至N16成熟製程，台積電等晶圓廠大陸接單面臨更大挑戰。製程管制範圍擴大至N16，涉及的廠商、應用，與訂單量更多，根據規範草案，所有以N14、N16以下製程生產的晶片，都將納入三級的全球晶片管制之列，必須先取得政府許可證，才能銷往中國和其他受管制的國家。

法人機構分析，若晶片製造商的客戶屬於授權名單內的企業，且晶片設計符合相關條件，例如製造商位於美國、盟國或台灣，這些客戶可以證明其晶片設計不受美國出口管制的約束。或晶片的電晶體數量少於300億個，並且由規範中明確列出的可信公司負責封裝，這類晶片也不會視為受管制的高階晶片。

新規範主要針對更高階的處理器，特別是中國企業設計的AI加速器，只不過這次規範的範圍可能比美國政府官員原先告知台積電所涵蓋的更廣。

分析師表示，N16製程算是較成熟技術，國內量產的廠商僅有台積電，台積電已量產近10年，去年第3季台積電N16占營收比重約8%，且並非全數是中國客戶。加上台積電N7以下為主要的營收來源，以台積電去年第3季來看，N7、N5、N3佔營收比重分別為20%、32%、17%。

去年11月美國商務部已致函台積電，對某些出貨中國的N7以下製程先進晶片，實施出口管制。

台積電在收到美國商務部的信函後，已通知受影響的客戶，去年11月11日起暫停出貨晶片。若美方將管制擴大至N16，對台積電的影響應有限且可控，目前中國占台積電營收約10~15%，暫停出貨恐將會影響台積電營收，但由於台積電先進製程需求佳，仍有其他客戶可補上中國訂單。

美國總統拜登日前提出「人工智慧擴散臨時最終規則」，把晶片貿易限制分為三個等級，其中屬於最高層級的少數美國盟友，可繼續獲得幾乎無限制的美國晶片供應；第三級的國家則幾乎完全無法進口AI半導體。此法規將有120天的時間供公眾提出意見，也將給予業界一年的時間調整，以符合新的安全標準。該法規將於發布後120天生效，尚不清楚繼任總統川普的新政府將如何執行新規定。

法人機構認為，美鎖中禁令趨勢不變，不過AI和HPC為長期趨勢，其他市場成長終將抵消需求缺口，短期台灣廠商的訂單會有波動，即使受惠轉單也非一時就會顯現，未來管制不會減少，地緣政治影響是長期，惟有加強競爭力，成為產業前幾大，才能穩定生存，像是台積電，目前國內、外資機構評價仍全數買進的投資評等。

台積電 晶片 AI

上一則

超過100件？川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄

下一則

就職前「川習熱線」習近平有這層考量 專家籲台灣：別夜郎自大

延伸閱讀

超過100件？川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄

超過100件？川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄
遣返無證客／芝加哥首波執法 至少300人被列名單

遣返無證客／芝加哥首波執法 至少300人被列名單
防長、政務官將卸任卻還無人代理 五角大廈恐鬧空城

防長、政務官將卸任卻還無人代理 五角大廈恐鬧空城
川普2.0襲全球 單邊主義與交易外交衝擊國際秩序

川普2.0襲全球 單邊主義與交易外交衝擊國際秩序

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

2025-01-12 12:57
國土安全部10日宣布再用包機遣返一批來自中國的無證客。這是新年遣返的第一批。圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，從大巴走上包機。(路透)

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

2025-01-11 23:55
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光
月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉