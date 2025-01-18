打擊網路攻擊 美懸賞千萬收集情報、制裁兩中國實體涉駭客攻擊

美國財政部17日發表聲明，制裁一名上海駭客及一家四川網路安全公司，指該兩個實體涉及針對美國政府及通訊商的駭客攻擊行動。（路透）

美國財政部 17日發表聲明，制裁一名上海駭客 及一家四川網路安全公司，指該兩個實體涉及針對美國政府及通訊商的駭客攻擊行動。美國國務院 又懸賞1000萬美元來收集網路攻擊情報。

據美國財政部網站，美財政部17日發出聲明，指美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）制裁一名位於上海的駭客尹克成（Yin Kecheng，音譯）以及位於四川的網路安全公司四川聚信和網路技術有限公司（Sichuan Juxinhe Network Technology Co., LTD.）。

聲明指出，尹克成從事網路攻擊已超過10年，與中國國家安全部有關。尹克成與最近美國財政部網路遭到入侵也有關。四川聚信和網路技術有限公司直接涉及「鹽颱風」（Salt Typhoon）行動。此公司也與中國國家安全部有密切聯繫。

駭客團體「鹽颱風」至少自2019年起一直活躍，與多宗美國公司在通訊領域遭受入侵有關。最近「鹽颱風」破壞美國多家主要電訊和網路服務供應商的網路基礎設施，顯示中國針對美國關鍵基礎設施的網路行動急劇升級。

聲明中提到，美國國務院懸賞高達1000萬美元，收集有關外國政府對美國關鍵基礎設施發動網路攻擊的情報。

聲明又指，在發出這次聲明之前，美國財政部最近已採取一系列制裁行動，打擊中國和以中國為基地的網路入侵者，包括今年1月3日制裁中國永信至誠科技集團股份有限公司（Integrity Technology Group），指控這家公司是活躍駭客團體「亞麻颱風」（Flax Typhoon）的幕後黑手。