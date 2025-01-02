阻美中關係快速惡化 北京把握川普執政百日建聯繫管道

中國全國政協主席王滬寧去年19日在北京會見哈佛大學教授艾利森時表示，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通。(新華社)

總統當選人川普 本月即將就職，分析指出，他執政的頭100天對中國來說是重要的機會之窗，北京努力在川普上任前與他建立聯繫管道，以防止美中關係快速惡化，但川普的「不可預測」仍是最大懸念。

港媒南華早報1日報導，外界普遍認為，美中關係在川普即將展開的第二任期內會更加惡化，因為川普預期會在台灣、南海及芬太尼、甚至還有新冠疫情起源等諸多議題中採取更強硬的立場。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，如果川普執政前100天的政策成功有效，那他很可能會延續這些做法；若他覺得效果未達預期，就會開始調整政策。

在美國，向來有傳統是以執政百日表現來觀察新政府施政風格或效能。

吳心伯說，川普的團隊之間對這些議題可能意見並不一致，最終決策仍要看川普，「因此能和川普本人溝通很必要」。

不過，在川普2017年剛開始其第一任期後，他很快就和中國國家主席習近平 通話，同年4月還在海湖莊園宴請了習近平。但2018年訪問中國後沒多久，川普就展開對中國的貿易戰，政策延續至今。

吳心伯說，川普的一大風格就是善變以及難以預測，很難看出與川普在政權交接期的溝通，對於其中國政策的影響能持續多久。

北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通去年12月20日在「外交事務」(Foreign Affairs)期刊發表的文章也說，這次中國和川普溝通聯繫，行動上會非常小心。

在北京的安邦智庫研究員周超說，川普第二任期對中國政策基本架構可能是：繼續限制中國接觸高科技產品、在亞太施加更大的軍事壓力以及經貿上更多的脫鉤，同時也在遏止非法藥物貿易上與北京合作。

他強調，對中國來說，能和川普及其團隊對話非常重要，特別是在台海這樣高度敏感的議題上，雙方要完全了解彼此的需求和限制，避免雙邊關係全面惡化。

報導指出，中國領導層正努力向美方傳遞有關未來政策的信號，包括經由非官方的中間人，以及試著強化現有的溝通管道。

由中共中央對外聯絡部副部長陸慷率領的代表團，去年12月初在美國與白宮官員與國會議員會面。同時期，中方一直透過中美商務部 溝通交流機制與美方商務部團隊溝通。

中國全國政協主席王滬寧上月在北京會見哈佛大學教授艾利森(Graham Allison)，後者被認為可扮演類似前美國國務卿季辛吉的角色，為北京傳話。