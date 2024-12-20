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兩黨議員喊話拜登 展延TikTok「不賣就禁」期限90天

中央社／華盛頓19日電
TikTok預定在明年1月19日期前不出售就會在美國被禁，但是否真的會執行仍充滿變數。(路透)
TikTok預定在明年1月19日期前不出售就會在美國被禁，但是否真的會執行仍充滿變數。(路透)

熱門短影音應用程式TikTok的中國所有者在美國面臨「不賣就禁」法令，民主黨籍聯邦參議員馬基和共和黨籍參議員保羅19日敦促總統拜登，將明年1月19日期限展延90天。

路透報導，聯邦最高法院18日同意受理TikTok和母公司字節跳動（ByteDance）提出的上訴，字節跳動與TikTok方面尋求擋下「不賣就禁」法令，聯邦最高法院將於明年1月10日對本案進行口頭辯論。

馬基（Ed Markey）和保羅（Rand Paul）致函拜登：「鑑於仍在上訴中，以及法令對言論自由的不利影響，我們敦促您在1月19日期限前啟動90天的展延。」

白宮和TikTok並未立即就此事置評。

美國約有1.7億人口使用TikTok。國會今年4月通過這項「不賣就禁」議案，民主黨籍總統拜登隨即簽署成為法律。

挑戰方正在對下級法院維持該法令的裁決提出上訴。

司法部曾表示，作為一家中資企業，TikTok「構成極深遠且廣泛的國安威脅」，因為TikTok可以存取美國用戶大量數據，包括位置和私人訊息，以及暗中秘密操弄用戶在TikTok上觀看的內容。

TikTok始終否認對美國國安構成威脅。

TikTok和字節跳動表示，這項「不賣就禁」法令違反了旨在賦予人民言論自由保障的憲法第一修正案。

TikTok 拜登 民主黨

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