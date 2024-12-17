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美中若開戰 解放軍列出「打擊目標」先攻航母雷達、通訊

編譯廖振堯／綜合報導
今年7月在夏威夷的軍演期間，卡爾文森號航母上的一架E-2鷹眼預警機正要起飛；美中如開戰 E-2預警機即為解放軍的打擊目標。(路透)
今年7月在夏威夷的軍演期間，卡爾文森號航母上的一架E-2鷹眼預警機正要起飛；美中如開戰 E-2預警機即為解放軍的打擊目標。(路透)

中國的一份報告指出若與美國爆發衝突，解放軍(PLA)的電子作戰部隊已經制定了打擊目標，首先針對航空母艦打擊群(CSG)的軍用雷達、感測器和通訊系統進行協同攻擊。

「南華早報」(SCMP)報導，這份報告出現在最新一期的「中國軍轉民」(Defence Industry Conversion)，這是由中國國家國防科技工業局主辦的期刊，旨在鼓勵民間機構和公司參與軍武生產和研究。

解放軍92728部隊電子對抗專家莫家謙(Mo Jiaqian，暫譯)的報告深入探討了美國海軍的「協同作戰能力」(Cooperative Engagement Capability，CEC)系統的運作和優勢，該系統通過網路連接分享每個戰鬥系統上感測器收到的資料，提供準確且即時的資訊，是航空母艦艦隊防空、預警、攻擊的重要系統，即使船艦本身的感測器沒有偵測到來襲目標，也可以發射防空飛彈進行攔截。

莫家謙指出CEC的致命弱點就是它透過相控陣列(phased array)雷達的網路組成，這依賴無線通訊連接。當敵方使用電子干擾時，連接很容易斷開。主要目標將是神盾戰鬥系統(Aegis combat system)上的AN/SPY-1雷達，它由洛克希德馬丁(Lockheed Martin)製造，已服役超過40年，可能難以承受新技術的攻擊，如無人機可以接近雷達並產生噪音和誘餌目標，降低其偵測精確度、影響CEC系統的整體有效性。

另個主要目標是暱稱鷹眼的E-2空中預警機，它是協調美國機隊的要角。此外美國軍事訊號應答機(transponder)也是關鍵目標，報告稱可以滲透、模擬訊號並發出錯誤指令，或是發出連續大量請求，過載CEC節點，干擾正常運作。報告寫道，這些資訊可作為中國未來海戰電子對抗及裝備發展的參考。

美國以軍事用途為由制裁了1000多家中國企業，但這些制裁加速了中國軍民產業融合，最近一項研究顯示中國有能力將超過90%的民用新技術轉化為軍用。

解放軍 無人機

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