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中國關押三位公民獲釋 共和黨眾議員籲川普持續爭取

記者陳湘瑾／即時報導
美籍華人2016年9月在上海浦東國際機場被捕，如今因美中換囚終於獲釋。圖為2024年1月23日，李凱之子Harrison Li手持李凱照片，呼籲北京釋放他的父親。（美聯社）
美籍華人2016年9月在上海浦東國際機場被捕，如今因美中換囚終於獲釋。圖為2024年1月23日，李凱之子Harrison Li手持李凱照片，呼籲北京釋放他的父親。（美聯社）

三名長期被中國關押的美國公民在27日宣布獲釋，時逢感恩節前夕，多位兩院兩黨的國會議員當天發表聲明，除對該消息表示慶賀，也感謝拜登政府為此作出的努力。德州共和黨眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）指出，美國及其世界各地的夥伴必須堅定地致力於打擊人質外交，讓那些被不當拘押的人返回家園。

美國之音報導，三名被中國長年關押的美國公民分別是德州商人斯威丹（Mark Swidan）、上海出生的紐約商人李凱（Kai Li）和香港出生的美國公民梁成運（John Leung），華盛頓將他們的遭遇定性為「不當拘押」。

參院多數黨領袖、紐約州民主黨籍聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）表示，在被中國政府關押近十年後，李凱終於踏上了返回美國、獲得自由的旅程。舒默表示，他與李凱的兒子哈里森（Harrison）多年來密切共事，直接與中美兩國政府最高層對話，呼籲釋放李凱。舒默也感謝即將卸任的拜登總統及其行政當局所付出的努力。

參議外交關係委員會成員、德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）就該消息表示「歡欣鼓舞」。他特別提到斯威丹的母親為爭取兒子獲釋而付出的努力，他也感謝拜登和國務卿布林肯（Antony John Blinken）、負責人質事務的總統特使卡斯騰斯（Roger Carstens），以及美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）及其團隊。

德州共和黨眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，對三位美國公民獲釋的消息表示「歡欣鼓舞」，「這幾位男士和他們的親人多年來在中國共產黨的手中遭受太多痛苦。雖然他們的案子各不相同，但都標誌著一個越來越嚴重的令人不安的趨勢——那就是美國的對手劫持人質。」

國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、紐澤西共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）特別提到，還有其他人被不當拘押在中國，有些人僅僅因為與美國有聯繫而被監禁，像是參加了國務院國際訪問者領導項目的阿薩特（Ekpar Asat），以及前自由亞洲電台記者阿巴斯（Gulshan Abbas）。史密斯呼籲即將上任的美國總統川普將爭取這些人士獲釋當作一項優先事務。

德州 美國公民 共和黨

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