封面故事／奶奶和媽媽穿著它忙晚餐 圍裙是感恩節甜蜜回憶

許多人印象中的感恩節，伴隨豐盛的大餐，記憶深刻是是媽媽的圍裙，是甜蜜的回憶。(123RF)

隨著感恩節即將到來，在準備豐盛大餐時，人們通常會穿戴的圍裙，而圍裙對許多人來說不只是下廚的好幫手，也是過去甜蜜的回憶。

「廚房裡的三個女人」的美食部落客黛博拉·萊因哈特，自豪地穿著女兒送給她的圍裙。(美聯社)

美聯社報導，經營美食部落格「廚房裡的三個女人」(Three Women in the Kitchen) 的黛博拉·萊因哈特(Deborah Reinhardt)現在仍會想到她母親與奶奶身穿圍裙，圍裙上沾滿麵粉或烹煮時留下痕跡的回憶以及當時的種種場合。她說道，「特別是奶奶會穿上帶有荷葉邊和絲質布料的華麗圍裙來預備感恩節的晚餐」，只是她相當後悔沒有將這些傳家寶留下來，但某次母親節 ，她的女兒送給她一份特別的禮物，一條帶蕾絲邊的圍裙。

這一條成人用的圍裙，名為「Outdoors」，是獨立藝術家社區的Luz Alliat作品。 (美聯社)

「家內盔甲」 具象徵意義

其實圍裙具有各種象徵意義，例如專業廚師和電視烹飪節目的參賽者通常會穿戴寬大、實用的圍裙、烤肉高手則可能會選擇印有「烤肉老爸」有趣的圖案。穿上圍裙烹飪料理有一種被賦予力量的感覺，表明穿的人正在打造一道料理。自稱為「圍裙考古學家」的蓋澤爾(EllynAnne Geisel)將這種廚房幫手比喻為「家內盔甲」。

她在自己的書中說，「圍裙不會阻止我們往前，而是會帶我們回到過去，」她並表示，從廚師、烘焙師到魚販、焊工和木匠等各行各業的專業人士都會穿戴圍裙。

許多電視節目上出現的廚師，會穿「Hedley and Bennett」推出的「基本款」圍裙，附有多個大大小小的口袋。 (美聯社)

「Food & Wine吃好喝好」雜誌作家布朗(Katie Brown)表示，許多電視節目上出現的廚師會穿「Hedley and Bennett」推出的圍裙，這個品牌是由一位專業廚師創立，該公司「基本款」(Essential)圍裙採用堅固的棉斜紋布製成，搭配可調整的脖子和腰帶並附有多個大大小小的口袋。另一位編輯林姆(Chandra Ram)也說，「對我來說，口袋是圍裙的靈魂。我希望能放一支螢光筆和幾張廚房紙巾，」她並補充說，「我喜歡圍裙的帶子夠長，可以綁在前面，這樣我就可以掛上一條抹布，用來拿熱鍋或擦拭用。」

這條圍裙是「牛奶街」品牌，Christopher Kimball的作品，模仿日本餐廳入口處常見的棉質橫幅。 (美聯社)

日常必需品 專業品牌多

其他專業風格的圍裙品牌還包括Under NY Sky、Chef Works、Bragard與Cargo Crew。Christopher Kimball的「牛奶街」(Milk Street)品牌是以帆前掛(Maekake)為主題，模仿日本 餐廳入口處常見的棉質橫幅。帆前掛是指源自16世紀的傳統日本工作服。

芬蘭設計品牌Marimekko的圍裙，選擇大膽的黑白或彩色圖案和花卉設計，每件都配有前口袋和可調整的頸帶。 (美聯社)

芬蘭設計品牌Marimekko的圍裙選擇大膽的黑白或彩色圖案和花卉設計，每件都配有前口袋和可調整的頸帶。「Portugalia Marketplace」的圍裙設計，包括一款印有五彩繽紛的沙丁魚罐頭插圖的款式，還有一款搭配地中海藍白瓷磚圖案的圍裙，讓人彷彿置身於葡萄牙的小餐館內。至於由Design Imports出品的圍裙，上面印有嬉戲的狗和貓，適合家中有養寵物 的人。

1946年電影「Harvey Girls」裡的影星茱蒂·嘉蘭穿上白圍裙，此後圍裙在美國家庭流行。(取自維基共享資源)

1900年代初期，圍裙已成為日常必需品，當時美國第一家連鎖餐廳，也就是由佛瑞德·哈維(Fred Harvey)創立的Harvey House餐廳讓圍裙開始普及，當時服務生被稱為「Harvey Girls」，她們會穿著及地的白色圍裙。1946年，影星茱蒂·嘉蘭(Judy Garland)在電影「Harvey Girls」也穿上了這樣的圍裙，從此圍裙在美國家庭流行開來。

1920年代，麵粉公司還推出了由回收的飼料袋或麵粉袋製成的圍裙，Uncommon Goods也推出由迦納工匠利用舊袋子重新製成的趣味圍裙，這些圍裙其中一邊設計有歡樂氛圍的拼布而且還可兩面穿戴，製作人則是支持當地女工匠的公平貿易聯盟(Fair Trade Federation)成員。