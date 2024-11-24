旅遊／阿里山森林鐵路之旅 穿越時光的軌道探奇

馬蹄形的鐵路彎道。（圖／趙橋提供）

以前回台灣時，每次到嘉義市探訪家人，總是和阿里山 森林鐵路失之交臂。熬過疫情再度回台，胞妹終於在訂票網站搶到了火車票，一償我多年的宿願。這天清晨一行人來到了嘉義市火車站，我這位老鐵道迷像是60多年前等著出遊的孩童，心中充滿了興奮和期待。1933年建造的嘉義火車站，展現著滄桑的歷史風華，建築融合了日式與歐洲巴洛克風格，彷彿是穿越時光的建築寶藏。

巴洛克風格的嘉義市火車站。（圖／趙橋提供）

紅色火車頭牽引的阿里山鐵路列車緩緩駛入月台，和近旁的一般火車相比，這列火車簡直就是迷你型，小巧可愛的火車承載了滿座的觀光客。車廂潔淨舒適，大面積的車窗可讓乘客輕易的欣賞左右兩側沿途美景。

小巧又明亮的火車車廂。（圖／趙橋提供）

徐徐爬升 軌道蜿蜒

火車啟程了，橫越市區，農地平原後，大家期待的重頭戲來了，感覺火車開始爬山了，蜿蜒曲折的軌道穿越茂密的樹林，窗外是一片翠綠的樹海。小火車徐徐爬升，乘客可以仔細的觀賞山景，鐵軌的轟鳴聲伴隨著綠色隧道，讓人猶如置身於一個奇妙的夢境。透過窗子，陽光灑在車廂內，溫暖而柔和，火車緩緩行進，似乎與時間拉開距離，帶來一種悠閒的沉浸感。

火車穿越茂密的樹林。（圖／趙橋提供）

阿里山鐵路是全世界少有的一條鐵路貫穿垂直分布的熱帶林、暖帶林、溫帶林。鐵路由海拔30公尺的嘉義市，一路而上至2216公尺的阿里山國家森林公園，火車在山腳下開始爬升時大多是竹林，進入海拔800公尺的獨立山一帶，可以看見榕樹、相思樹及龍眼樹為主的林相，這些也是台灣最具代表性的植物。過了獨立山開始看到針葉植物，到海拔1800公尺為杉木、柳杉、樟木、楠木等。再往攀升到「屏遮那」 車站以上，來到海拔2000公尺以上，則以台灣杉、紅檜木、扁柏、鐵杉等珍貴林木為主。

火車在獨立山螺旋鐵路緩緩爬升。（圖／趙橋提供）

Z形爬升 工法獨特

通車於1912年日本 占據台灣年代的阿里山林業鐵路，當時為了運輸台灣杉木，至今已逾百年歷史。其特別之處包括穿越茂密原始森林的路線，古老的蒸氣機車，及登山鐵路的興建技術。

濃濃霧中駛入月台的火車。（圖／趙橋提供）

登山鐵路以廻圈型路線與螺旋型路線鋪設，使軌道的海拔高度逐漸提升。火車接近獨立山時，車長特別廣播介紹令人稱奇的「獨立山螺旋」，火車環繞獨立山三圈，攀升200公尺後以「8」字形離開，擁有世界最複雜的同心圓螺旋線。奇妙的是我們在車上可以忽左忽右的三度看到在山下的樟腦寮車站，最後以「８」字型離開獨立山時，第四次看見樟腦寮車站。

阿里山森林鐵路列車。（圖／趙橋提供）

更奇特的是「樟腦寮」站也是台灣少見的「折返式車站」，火車在此必須向左方軌道後退，進入車站，因此車站軌道為一個X形的折返線，列車必須倒退進站。火車來到「水社寮「，一個小車站，有趣的是路線呈現一個「Ω」型彎道，使我們的小火車從進站到離站方向是互為相反，若不是聽廣播解說，我們還以為火車要開回嘉義了。

762mm的窄軌和輕量化的小火車車廂，以利爬坡轉彎，是亞洲海拔最高的窄軌登山鐵道。為了降低軌道的坡度，採用Z型路線與180度大彎。由於高山腹地不足，火車爬坡時，為了降低坡度，因此以「Z」字形讓火車一進一退，漸漸爬升。Z字形路線會使行車速度大受影響，沒有別的選擇才會如此設計。當年在鋪設時，還採用圍繞一圈180度的大彎道，增加爬坡距離，降低爬升坡度，又名「Ω 大彎道「，是全球登山鐵路常見的工法。讚嘆阿里山鐵路的建築工程，且集「登山鐵道」，「產業鐵道」，「森林鐵道」的特性於一身。

著名的奮起湖老街。（圖／趙橋提供）

奮起湖站 老街聞名

阿里山森林鐵路的大站「奮起湖」，多年前我坐汽車來過，這一次乘火車登山來此，又是另外一種感受。「奮起湖」其實並不是湖，由於地形三面環山，宛如一個畚箕，舊稱畚箕湖，後才取諧音奮起湖。

遊客熱中的奮起湖美食。（圖／趙橋提供）

奮起湖是阿里山森林鐵路中途站。上世紀八○年代前的蒸氣火車頭列車會在此添煤、加水，並設有車庫維護、檢修。車庫目前轉型為展示場，通車時即自美國引入的兩部SHAY 18和SHAY 29蒸氣火車頭為鎮館之寶，已有百年以上，每位遊客忙著打卡留下美好回憶。Shay蒸氣機車頭，以直立式汽紅著稱，爬坡能力特強。

奮起湖的室內商店街。（圖／趙橋提供）

奮起湖以老街及自然景色而聞名，奮起湖老街堪稱全台灣海拔最高的老街(海拔1405公尺)，走在石頭台階步道，兩側是有坡度層次的排列房子，瞬間走入時光的倒影。

必須品嚐的奮起湖便當。（圖／趙橋提供）

有名的奮起湖便當是值得品嚐的美食，最受歡迎的是豬排及雞腿便當配上熱騰騰的白飯，佐以當地的特色食材，飯後再來一杯當地的特產「愛玉冰」，體驗阿里山風土人情的特色。品嚐美食後，我們很自在地溜躂著老街商店，街道上充斥著熙來攘往的遊客。在這可以買到懷舊物品及伴手禮，山地特產如竹筍、愛玉子、阿里山茶、高山蔬菜、野菇等。

隱藏在森林的蜿蜒步道。（圖／趙橋提供）

杉林步道 雲霧繚繞

離老街不遠，藏匿著一條令人陶醉的健行步道，每一步都彷彿觸及到大自然的靈魂，置身於雲霧繚繞的茂密森林，時起時落的山嵐，彷彿踏入一個神祕的仙境。

在奮起湖逛老街的人真多，但是在這片宛如仙境的山野，只有幾位遊客獨占了，可以慢慢欣賞台灣的高山之美。樹木間的微風輕撫著臉龐，似乎向我們述說著古老的故事，時間也似乎凝結了，讓人感受到一種超越現實的寧靜與慰藉。這一條號稱台灣杉的杉林步道，隨著地形起伏搭建了堅固的原木人行步道，因為經常有雲霧，有限的視線範圍，上下梯步道的平台特別標示顏色警示遊客，是個很貼心的設計。

籠罩著大霧的阿里山鐵路。（圖／趙橋提供）

步道兩側是柳杉和台灣杉混合種植，台灣杉俗稱台灣爺，原住民 魯凱族稱台灣杉為「撞到月亮的樹」，意指非常高大的樹，是台灣針葉林中高大的樹種。若以樹高相比，台灣杉不愧是嶄露頭角，常見超過70公尺高的大樹，有些老樹可以高達90公尺，在霧林帶的針葉混合林中猶如鶴立雞群，在海拔約1500-2500公尺之間生長，是歐亞大陸最高的樹，也是瀕臨絕種的樹種。

沿途的小火車站。（圖／趙橋提供）

日據時期日本人為了取得阿里山蘊藏豐富的林產，修建了阿里山鐵路，大批的檜木及台灣杉被掠奪到日本。阿里山潮濕的環境，在杉林步道間有不少鋸齒狀的樹蕨，稱為台灣桫欏。在古木參天，林木茂密的步行中，感受森林的清新氛圍，也盡情享受芬多精森林浴，讓身心得到深層的放鬆和滋養。

阿里山旅遊注意事項：

1. 阿里山地區四面高山環繞，濕度大，氣候涼爽，4月到9月為雨季，10月到翌年3月為旱季，時常有濃霧，出遊需要特別留意。

2. 若是乘阿里山鐵路到奮起湖，再往上到阿里山國家森林公園，建議至少要三天的旅程。

小啟

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