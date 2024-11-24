旅遊／天雕仙境 雲台山景致驚豔

造型奇特顏色瑰麗的山巖。（圖／張貴美提供）

愛爬山走步道的人，旅遊景點如果少了觀風賞景的行程，腳底總會發癢。河南 行賞牡丹、探博物館 、參觀古墓博物館之外，如今要回憶一下雲台山景區細緻天雕般撩人的景色了。

雲台山景區入口。（圖／張貴美提供）

雲淡風輕，飛馳的車行中，導遊一路介紹雲台山有哪些景觀，紅石峽、潭瀑峽、泉瀑峽、子房湖、茱萸嶺……等。一天的行程裡，我們只能遊最經典的紅石峽谷，上山走玻璃棧道，及導遊特別說最後去挑戰我們的極限，爬「有些石階梯」的主峰茱萸峰。

紅石峽谷。（圖／張貴美提供）

站在河谷上方的車行橋上俯視峽谷，只見人如螞蟻，傴僂在深深的河谷步道裡。大家哇哇叫「我們要先下去再爬上來嗎」，「是的，不過別急！下山走階梯及平穩的步道很容易，上山不走原路」導遊連哄帶騙地把浩浩蕩蕩的36人帶著走向河谷的山路與階梯，我則慢條斯理地往下面深邃的河谷取鏡。除了蜿蜒的沿河步道人潮洶湧之外，突然眼睛一亮，呵！左邊中間山巖上竟然有個大大的人臉，五官清晰鼻樑挺直，很俊的一個中年大叔啊。

涓涓細流貓臉伴。（圖／張貴美提供）

紅石峽谷 絕色天雕

根據告示牌的解說：紅石峽谷又名溫盤峪，是260萬年以來由地表之水，沿紫紅色石英砂岩中的兩組裂縫隙，向下切割形成的「之」字形峽谷。

大小山岩步道基石。（圖／張貴美提供）

長約2000米，寬數米到數十米，深60餘米。峽谷內紅岩碧水，據說四季如春。岩石中的紅色是岩石中鐵質成分氧化形成的，由於鐵質含量不均勻，導致砂岩的顏色深淺不一，就構成了造型優美的各種圖案。圖中上下岩層花色圖案各不相同，中間盤錯的樹根，有如蛇頭蛇身扭曲鑽動，嚇得許多遊人都不敢伸手去摸它。

細竹圍籬清涼小徑。（圖／張貴美提供）

下去峽谷的路真的不難走，有時走階梯，有時走小路，走到沿著峽谷山巖的狹窄步道，一面是高高的細竹當圍籬，另一面是大自然切割而成的紅「大方塊磚」似的疊成的巨岩屏障，地面確實平整好走。

山洞裡的燈光秀。（圖／張貴美提供）

步道當然是沿著「山牆」而建的，高個兒得隨時小心山岩敲頭頂，我的個子小，一路東張西望不必擔心頭頂中鏢。中間通過一個五光十色的山洞，我們好像看了一場燈光秀，洞深30米寬約1.75米，彎來繞去，有些地方連我這個矮個兒都得彎腰低頭，小心翼翼地穿過山洞走回步道。

峽谷裡有沒有瀑布呢？4月大概是乾季，又沒有雪水，瀑布好幾條，都是十分秀氣的涓涓細流，沒有氣勢萬鈞的喧囂奔騰。不過前面這道瀑布也不寂寞，左邊陪伴它的，還有一張微笑的，有著大大眼睛的貓爺臉。

細緻山崖天雕現。（圖／張貴美提供）

山崖神韻 無以比擬

大自然的精雕細刻，以這一段在細膩中還兼具大氣磅薄的景致最令人看得目瞪口呆。只能說無形中有隻千鈞神仙筆，為兩邊的山崖雕刻出無以比擬的天雕神韻。

台灣地圖鑲美景。（圖／張貴美提供）

美景處處有，其中一處彷如台灣地圖，地圖上有藍天綠樹、紅巖高聳、小橋橫跨、倒影清晰。瀑布石分流，層層疊巖峻。

行行復行行，兩邊步道地基，是彎彎曲曲的大小岩石。溪澗狹窄，藍綠色的溪水逐澗而流，又是另一番無邊景色。終於來到亂石堆岸行人歇腳處，到了要往上爬石階的集合地點處。

紅石峽谷，真的是集秀、幽、雄、險、於一身，泉、瀑、溪、潭、於一谷，難怪它享有盆景峽谷的美譽。步步有美景，說它仙境天雕不誇張。

纜車站高掛山巔。（圖／張貴美提供）

要爬山回人間了，眼見長長的階梯等著我們去挑戰，雖然腳痠背疼，卻無處可退，只有跟著大隊人馬往上爬。爬累了，停腳抬頭看看，纜車支架高掛兩山巔，一台接一台，這就是下午我們要搭的上茱萸嶺的纜車嗎？

蟬聲擾人。（圖／張貴美提供）

奮力往上爬過層層階梯，沿途中陪伴我們的是不知道幾千幾萬隻的大蟬，一起撒歡高歌迎賓曲。在蟬聲喧鬧中，終於回到人間子房湖。它如今是個蓄水壩，據說張良曾在此練兵幫助劉邦，退隱後又回來此地隱居，所以命名為子房湖。湖面平靜，群山環繞，三兩輕舟停泊岸邊，一艘遊艇輕泛湖面，激起淡淡的銀波漣漪，景致寧靜祥和。

子房湖面輕艇遊。（圖／張貴美提供）

午飯後兵分兩路：一路往玻璃棧道及茱萸峰山頂爬山，另一路回旅館休息。愛玩的我跟著二十多人搭鳳凰嶺吊纜，上山去走兩條玻璃棧道中的一條。

鳳凰嶺玻璃棧道沿崖興建。（圖／張貴美提供）

玻璃棧道 膽戰心驚

玻璃棧道位於茱萸峰鳳凰嶺景點，在海拔1080米的半山腰上，依山崖而建。我們眼見腳底下，是看得清清楚楚的深谷。

一指獨秀俾倪山谷。（圖／張貴美提供）

膽戰心驚寸步難行，突然後面傳來一聲「別往下看，抬頭挺胸往前走」，這一聲喝醒大家，也穩定了大家的慌亂步履。定下心來後，近看這一指擎天、氣勢雄壯、獨攬山谷秀的景致算是此生只此一回，走玻璃棧道的紀念品了。

腳踩透明玻璃，清晰可見深谷。（圖／張貴美提供）

回到吊纜的集合地點，二十多人再次兵分兩路：一隊人馬自行搭吊纜先下山；另一隊11人跟著導遊去挑戰茱萸峰頂上的玄帝宮，也就是真武大帝廟。今天最大的挑戰，導遊口中的「有些石階梯」在前方等著我們。

孫思邈紀念洞。（圖／張貴美提供）

雲台山的最高峰就是茱萸峰，此地植被茂密古樹參天，有千年名樹紅豆杉，也有大片的油松，還有藥王孫思邈的紀念洞窟等。

玄帝宮。（圖／張貴美提供）

雖然茱萸峰不過1300米，只比玻璃棧道高約300米，但是這短短距離，從前導的好石低階路挑戰耐心，再到中段躲藏在樹林中彎彎曲曲，慢慢爬升的無止境折磨式階梯，穿梭密林中，終於來到藥王孫思邈的紀念洞穴。它在靠近山頂的側面，寬11米、高10米、深30米，為唐初孫思邈在這一帶採藥練藥之處，

藥王孫思邈塑像。（圖／張貴美提供）

至今洞內仍有當年他搗藥的石臼，洞前還有一株當年他親手植下的已1400多年的紅豆杉古樹。他嚐百草，醫百病，醫術精湛救人無數。唐高宗追諡他為昭惠藥王，今人用金身塑像表彰他的醫術仁心。

難忘通天階梯。（圖／張貴美提供）

接著挑戰最後三段又長又高又陡的登天階，氣喘如牛、膝蓋痠麻、四肢並用、都不足以形容當時的窘境。三段登天梯中有個小平台，還有個關帝廟，讓行人駐足歇腳。奮力向上，終於登峰山頂。

夕陽西下。（圖／張貴美提供）

玄帝宮是道教的廟宇，建得美輪美奐自是不在話下，香火鼎盛。我們在廟旁的大平台上欣賞遠天景色，真個是：一覽眾山小，淡淡煙雲繞，朦朧夕陽下，一路醉歸程，大家都很興奮。美景當前，在導遊的千呼萬催之下，拍完勇士 美女照之後，才依依不捨走到另一個索纜車站下山。