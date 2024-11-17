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星座／雙子座運勢給力 摩羯座充滿陽光

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2024年星座每週運勢11/17-11/23

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

可以拿下奧斯卡最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

處女座   8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。

幸運色彩：草地綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。

幸運色彩：玉石白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰不得、罵不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：月亮石銀

最速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

摩羯座   12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：玉石白

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

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