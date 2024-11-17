封面故事／華爾街成功女性背後 有家庭煮夫當「賢內助」

對女性高階主管來說，要兼顧工作與家庭非常不容易。(圖／123RF)

許多在華爾街 叱吒風雲的成功女士，背後都有默默付出的「家庭煮夫」(Househusband)，待在家裡料理家務，好讓妻子在職場發展沒有後顧之憂。

華爾街日報報導，蘇珊‧唐納修(Suzanne Donohoe)是私募投資公司EQT高階主管，9月初到亞洲、歐洲出差共計10天。她的丈夫麥特‧唐納修(Matt Donohoe)則負責協助三個青少年孩子準備開學。三個孩子雖然年紀差不多，但學校各不相同，課外活動也都不一樣。麥特‧唐納修開車載13歲兒子去新澤西州參加曲棍球練習，然後把三個孩子一起帶到波士頓參加巡迴賽，買菜、煮飯也都由他包辦， 還要協助孩子寫功課。

麥特‧唐納修擁有喬治城大學、哥倫比亞大學學位，原為新興市場交易員，2007年辭去工作，成為「家庭煮夫」。

麥特‧唐納修是目前悄悄發展卻愈來愈普遍的「男主內，女主外」潮流之一，一肩挑起家務的同時，讓妻子能夠獲得更好的升遷，爭取更高薪水。

對女性高階主管來說，如果另一半是凡事皆包辦的「家庭煮夫」，可減少後顧之憂。(圖／123RF)

長期以來，華爾街很難拔擢女性，也很難留用女性。工作時間長、經常出差、必須時時刻刻待命的高度競爭環境，對女性來說並不友善，尤其是對育有兒女的職業婦女。對於華爾街高層女主管來說，即使丈夫願意掌理家務，工作與家庭之間如何取得平衡，還是不容易。

社會對於「家庭煮夫」通常存有偏見，丈夫被期待收入比妻子高，家務則應該由女性負責，但現在趨勢已經開始改變。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)的2023年報告指出，美國異性配偶婚姻當中，有45%是妻子收入跟丈夫一樣或比丈夫更高，比率在過去50年來成長了三倍。丕優研究顯示，2021年裡，美國有18%的父親是「家庭煮夫」，1989年時則只有11%。

例如，民主黨總統候選人賀錦麗與丈夫任德龍(Doug Emhoff)在妻子成為副總統之後，放棄了原本的律師工作。

花旗集團(Citigroup)、TIAA銀行的女執行長及黑石集團(Blackstone)房地產部門女性全球總監的丈夫都是「家庭煮夫」。

報導指出，夫妻兩人都在上班的女性高階主管說，要兼顧工作與家庭非常不容易，因此有時候頗羨慕另一半是「家庭煮夫」的其他女主管。

全職爸爸當老婆後盾

蘇珊‧唐納修便說：「跟你競爭的那些人，位居成功地位的幾乎每個人，另一半都是沒有上班的。」蘇珊‧唐納修原本是高盛集團(Goldman Sachs)、私募股權基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR)的合夥人，2022年跳槽加入私募投資公司EQT。她指出：「令人感到沮喪的是，這個訊息代表著如果另一半不是留在家裡沒上班，你就不可能達到成功目標。」她也說，非常敬佩雙方都有忙碌工作的夫妻檔。

許多夫妻檔說，結婚初期兩人都有工作，但後來妻子在職場發展一飛沖天，一旦需要有人留在家裡養兒育女的時候，先生擔任「家庭煮夫」成了合理選擇。

奇普‧凱利(Chip Kelly)2009年在一家跨國初創公司擔任科技業務時，身為Visa公司主管的妻子娜塔莉‧凱利(Natalie Hyche Kelly)生下第一胎。凱利夫妻想讓女兒去托嬰中心但沒有報名成功，奇普‧凱利自願留在家裡看孩子，女兒睡覺時則處理工作電郵。

凱利夫妻隔幾年緊接著迎接雙胞胎誕生，娜塔莉‧凱利升官之後每周四天要從北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)到舊金山出差，三個孩子都由丈夫照顧。 對於高層女主管來說，即使丈夫願意掌理家務，家裡成員對負責家務的角色，要有充分的溝通與認識。(圖／123RF)

全家搬到舊金山之後，奇普‧凱利發現自己在家一邊工作一邊照顧孩子其實無法兼顧，決定要當全職爸爸。他說：「這是不費腦筋(no-brainer)的決定，因為我老婆的工作真的很棒。」

如今凱利一家五口住在倫敦，娜塔莉‧凱利擔任Visa公司歐洲地區風險長(chief risk officer)。奇普‧凱利前幾年一度想要恢復上班，但後來打消念頭。他說：「我就像高空鞦韆表演者底下的安全網。」

黑石集團房地產部門共同全球總監凱薩琳‧鮑德溫(Kathleen McCarthy Baldwin)2015年為第二胎哺乳時，丈夫麥特‧鮑德溫(Matt Baldwin)決定辭去研究公司財務長職務，休息一陣子。她回憶說，對於丈夫沒有上班感到非常焦慮，害怕婚姻受到影響，「我會不會嫉妒他有較多時間跟孩子在一起？他會不會生氣我有非常精彩、非常重要的工作？」

妻子生活彈性空間更大

麥特‧鮑德溫帶著兩個女兒在澤西海岸(Jersey Shore)過了一個暑假，同一時間凱薩琳則在城市裡上班，假期結束之後，麥特決定要當全職爸爸。如今麥特廚藝一流，拿手菜包括鮭魚、辣味義大利麵等。

凱薩琳‧鮑德溫表示，丈夫決定留在家裡照顧孩子，讓她得到在工作之外追求其他興趣的更多彈性空間，例如在對抗飢餓的非營利組織擔任董事會成員。她指出，與其他有著相同處境的女主管聊天，「大家都說我們的老公是非常特殊的人類，他們並不會以職業來定義自我。」

報導指出，不是所有男性都對擔任「家庭煮夫」感到自在。

妻子在投資銀行擔任私人財富顧問的前任「家庭煮夫」便說，有時跟別人介紹自己的工作是「房地產管理」，因為夫妻倆人的確擁有幾棟房子。他表示，在孩子就讀私立學校遇到有相同處境的其他男性時，對於他們描述從事工作「投資管理」、「操作小型避險基金」，都能感同身受。

蘇利文(Paul Sullivan)辭去紐約時報專欄作家成為「家庭煮夫」，後來創辦「爸爸公司」(Company of Dads)社群，為其他全職爸爸舉辦父親節聚會等活動。