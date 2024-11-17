理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族

普通人只須有足夠的智慧，便能擺脫窮忙一族。(美聯社)

許多人可能認為，超級富豪擁有一般人從未知曉的祕密賺錢技能。理財網站GO Banking Rates報導稱，在某種程度上，這是事實，他們擁有多數人不可能觸及的人脈與投資 管道；幸好這些富豪處理錢財的方式，普通人也可做到，只須有足夠的智慧便能擺脫窮忙一族。以下是該網站列舉出其中的三件事：

1.用貴金屬保障投資獲利

過去幾年讓投資人學到一件事，那就是永遠無法預知將要發生什麼，市場隨時可能突然遭受利空襲擊；新冠疫情、供應鏈短缺與熊市期間，讓許多人的退休儲蓄 都縮水了。

這是為什麼尋找方法保護退休儲蓄免受不可預測變數影響，是個明智的作法。對多數人來說，投資貴金屬便是一種分散、保護投資的方式，其中之一是開設貴金屬IRA帳戶。

在市場波動時，貴金屬的表現往往優於其他投資，且價值會隨通貨膨脹而上升，因此在經濟前景不明時，貴金屬是種有效的避險工具。舉例來說，如在2000年投資10萬元在黃金上，今日價值便超過60萬元。

2.賺取房地產被動收入

投資房地產一直是富人賺取被動收入的方式，問題是多數人並非都有閒錢購買房產出租。幸好有一種投資出租房屋、度假屋的方法，門檻最低100元；投資者甚至不需當房東，會有專人處理所有雜務。

據房產公司Arrived的資料，目前有超過54萬人透過該公司投資，他們已向投資者支付350萬元紅利。根據不同的標的與投資條款，單戶家庭、度假屋出租的過往報酬率約6%至15%。

3.再小的錢也要省

有錢人擅長到處找優惠，這已不是祕密，而退休者最常用的方法就是樂齡會(AARP)。它雖是為退休人士而設的團體，但任何滿18歲者都能參加，可以在消費上獲得不少折扣。

加入AARP後，住宿旅館可省10%、出外用餐省15%、租車省30%、加油時獲得4%現金返利，還有其他諸多購物優惠。會員每年在用餐上最多可省450元，機票每人可省200元。