蓮藕菱角玉米煮

蓮藕是我們家的心頭好，上菜後家人總是用光盤的速度給予鼓勵，加上自己從小就愛吃這食物，尤其當年媽咪做的蓮藕排骨湯。記得她總會買來一節一節的蓮藕煮湯，起鍋後，我們這些孩子就迫不及待嘴饞的開吃，直到如今都是餐桌上都會出現的家常料理，百吃不膩，回想起小時候仍有溫暖的感覺。

全身都是寶的蓮是世界上栽培悠久的植物，印度 把它當成聖潔之花，蓮花可欣賞，而能入菜的果實蓮子、地下莖蓮藕會互相競爭營養，因此想要蓮藕長得好，蓮子可能就小了。

現在拜科技冷凍庫的結合，延長了吃蓮藕的時節，只要趁產季買回處理好，切片放入冷凍庫冰存，即可拉長品嘗蓮藕的時間，或者可以直接上超市買理好的蓮藕片回家料理，非常方便。蓮藕可以煮、炸、涼拌等，作法不少，怎麼料理都好吃。

蓮藕菱角玉米煮

材料：

蓮藕2節、菱角400克、玉米2跟、鹽巴一些、水適量。

做法：

1.蓮藕刷洗表皮汙泥，接著去皮切塊狀，用電鍋蒸，外鍋放3杯水，開關跳起續悶。

2.菱角放冷水鍋後開大火煮，之後轉中小火煮35分鐘悶著，10分鐘後開蓋泡冷水，之後用剪刀剪開挖出菱角肉備用。

3.玉米洗淨切塊，另準備一鍋清水，放入玉米、蓮藕、菱角，開大火把水煮開，轉中小火煮約30分鐘，水量稍微收乾，放些許鹽巴，即可當飯吃。

排骨燒蓮藕

排骨燒蓮藕

材料：

排骨600克、蓮藕兩節、薑一小段、米酒適量、鹽巴適量、醬油適量、清水適量。

作法：

1.燒鍋熱水，倒入排骨川燙約5分鐘，撈起洗淨浮沫。

2.蓮藕去皮洗淨切片，薑切一小段備用。

3.拿個深鍋，倒入排骨，加入藕片，放入薑段，加些米酒，適量醬油，一些鹽，加入清水沒過排骨高約5公分。

4.置入瓦斯爐上，蓋上蓋子開大火燒開，接著轉中小火燒5分鐘，之後轉小火煮約40分鐘續悶，10分鐘後開蓋即可出鍋，時間可視排骨軟爛程度自行增減。

藕節玉米排骨湯

藕節玉米排骨湯

材料：

排骨450克、蓮藕一節、玉米2條、青蔥兩條、鹽巴適量、清水2000毫升。

做法：

1.冷水加入排骨，開火燒至滾燙有浮沫出現，撈起，洗去血汙。

2.蓮藕去皮洗淨切塊，玉米洗淨剁塊狀。

3.燒熱開水，加入排骨跟蓮藕片、放入青蔥，改中火煮約1小時，之後開蓋加入玉米段再煮約30分鐘，加鹽調味，出鍋。

小叮嚀：

蓮藕含有維他命C和鐵質，可調婦女更年期內分泌失調，可滋陰補血，孕婦與嬰兒多吃蓮藕湯可補充營養，清乾燥、潤肺、止血等，但蓮藕屬於全榖雜糧，澱粉量高，同樣重量下熱量是白飯的一半，如果同食兩種，記得白飯要減少，或直接取代白飯。





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