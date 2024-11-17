料理功夫／氣炸奶油蔥薑蒜螃蟹

香騰騰的氣炸奶油蔥薑蒜螃蟹

馬里蘭州 有名的藍蟹（blue crab）肥美又便宜，最常見的吃法是清蒸，配上歐倍（old bay）或是奶油。幾個月前我買了氣炸鍋，試用氣炸鍋做了幾回奶油蔥薑蒜螃蟹，方便簡單又絕美，受到親友們一致的青睞。

材料：藍蟹、奶油、青蔥、洋蔥、薑、蒜、鹽。

作法：

1.活藍蟹六至十隻，刷洗乾淨，蟹螯與身分離，蟹身切為四塊。

2.蔥切成段、薑切成片、蒜打碎。

3.將處理好的藍蟹、蔥、薑、蒜、些許鹽及一條奶油全數放入氣炸鍋中。

4.氣炸鍋調到370度，氣炸15分鐘，即可起鍋。

小叮嚀：

1.活螃蟹生猛，刷洗、清理頗費一番「戰鬥」，或可用熱水先燙一下螃蟹。

2.刷洗螃蟹主要是要將螃蟹身上的沙泥清洗乾淨，可以用過的牙刷為工具。

3.氣炸的過程中，可將鍋拿出來翻動一番，焦脆的部位會較均衡。

4.氣炸優於油炸，省時間又少油煙。 馬里蘭州的藍蟹肥美又便宜





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