我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

旅遊補給站／遊國家公園 10類物品記得帶

編譯廖振堯

國家公園的風貌及生態引人入勝，然而不論是野生動物、極端天氣、迷失方向皆是潛在威脅；國家公園管理局(National Park Service，NPS)卻提醒，民眾未做足準備可能才是最危險的，今日美國(USA Today)便列出遊歷國家公園必備的10類物品，以及必須注意的幾件事。

NPS發言人賀南德茲(Cynthia Hernandez)表示，本質上致命或危險的並不是公園本身，而是民眾事前準備及遊覽公園、活動的方式。

必備的10類物品分別為：導航設備、防曬品(寒冷天氣亦然)、保暖衣物、照明設備、急救用品、生火器具、維修零件及工具、營養品、水分補給、緊急營帳。此外賀南德茲說務必穿上適合的鞋子，NPS統計園內第三大意外死亡原因其實是失足；同一期間，與野生動物相關的死亡人數僅三人，即使如此賀南德茲也提醒不要試圖以任何方式碰觸、餵食野生動物，應保持安全距離。

賀南德茲表示，國家公園之旅事實上「從家裡就開始了」，出發前就要規畫好活動，具體去哪、如何到達該處、晚上在哪過夜、需要哪些許可證、需要什麼預約，都得研究透徹。NPS網站提供各種有用資訊及旅行規畫指南，如果需要更多協助，也可以透過網頁的資訊或社群媒體聯繫NPS。

在出發前，賀南德茲建議檢查旅行前兩周、到達當天以及整趟旅行的的天氣，以便自己有足夠的時間適應氣候和海拔。她警告，即使氣溫、陽光和降雨量數據與民眾的家鄉相似，海拔若更高便有高山症風險。

此外也要和旅行外的親友分享旅行計畫，包括目的地、預計離開多長時間、何時回來。「他們很可能便是您的緊急聯絡人，確保您按時回到飯店或露營地。如果沒有收到您的訊息並懷疑可能發生緊急情況，就有人可以聯繫公園管理員或撥打911。」

抵達國家公園後，離開遊客中心前一定要拿一張實體地圖，部分園內地區收訊很差或沒有訊號，即使可以通過NPS應用程式下載離線地圖到手機上，電子產品依然有可能失靈。開始園內活動後，賀南德茲建議無論目的是哪裡，最好都留在小徑上，如果臨時需要幫助，在小徑上比較有可能遇到其他遊客或管理員。

社群媒體

上一則

律師手記／CSPA年齡重新凍結的影響

下一則

旅遊補給站／黃石公園部分封路 冬遊怎麼玩？

延伸閱讀

安全遊國家公園 這10類物品記得打包

安全遊國家公園 這10類物品記得打包
佯裝點披薩 實則撥911求救 佛州女險遭強暴

佯裝點披薩 實則撥911求救 佛州女險遭強暴
佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救
芝城50處提前投票所即起開放 多處有中文、粵語選務人員服務

芝城50處提前投票所即起開放 多處有中文、粵語選務人員服務

熱門新聞

西雅圖超市停車場裡，以車為家的「車民」將雜物放在車頂上。(作者提供)

生活／哪裡免費 哪裡是家園…我所見的西雅圖「游牧人生」

2024-11-10 12:48
志工在北部小溪工作。(作者提供)

城鎮傳真／當義工 搶救玫瑰角河口魚

2024-10-20 02:19
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)

理財百科／這5州 選後可考慮搬家置產

2024-11-10 15:30
愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，(取自Pexels@Gabe)

理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

2024-11-10 01:18
準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢。（圖／123RF）

養生／手臂姿勢正確 量血壓數值才準確

2024-11-10 01:07
399號灰熊和牠的幼崽。 (美聯社)

遭汽車撞擊…「灰熊399號」之死 凸顯背後保育戰

2024-11-10 14:32

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使