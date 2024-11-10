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理財百科／這5州 選後可考慮搬家置產

編譯周靜芝
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)

儘管本期周刊截稿付印前，總統大選結果尚未公布，但如果川普勝選，是否可能創造一個讓人可改善財務的機會？理財網站GO Banking Rates稱，這是有可能的，因為川普保守的經濟政策可能會讓納稅人、房地產投資與企業受惠。

此外，該網站分析，共和黨也贊成軍事支出，可能會創造更多就業機會，置產或遷居到與川普政策一致的州易獲得較大利益，有助實現財富目標。以下是五個州擁有低稅率、友善的商業環境、活絡的房地產市場，以及雇用文職人員的國防部所在地。

南達科他州

該州對企業收益、個人收入、資本利得、股息或利息均不徵稅，退休者也不需繳納社安金或退休金的州稅，也沒有遺產或繼承稅。

對創業者而言，南達科他州提供小型企業各種補助、不斷增長的勞動力以及低廉的生活成本；據「美國新聞與世界報導」調查，該州在可負擔能力上排名第五。

根據勞工統計局資料，南達科他州的五年企業存活率為56%，在全國排名第七。相較於榜上其他州，南達科他州的國防部組織較小，但在拉皮德市(Rapid City)和蘇瀑(Sioux Falls)也有國防工作機會。

德克薩斯州

與南達科他州一樣，德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。該州的稅務結構、寬鬆的企業監管以及強大的勞動力，吸引特斯拉、惠普等數家大企業遷至該州。

小型與新創企業也享有同樣優勢，並可透過「德州小型企業信貸計畫」獲得貸款擔保與資金。德州新創企業的五年存活率為52.7%，比南達科塔州的存活率略低，但整體卻更蓬勃、有活力。

德州擁有兩處活躍的房地產市場：奧斯汀與休士頓。這兩座城市與聖安東尼奧、達拉斯-沃斯堡一樣，有僱用平民的國防部據點。

佛羅里達州

佛羅里達州是另一個對薪資收入、資本利得、股息、利息、社安金、退休供款或退休金不徵所得稅的州，也不徵繼承或遺產稅。

該州對企業收入徵收5.5%的基本稅率，企業可透過符合退稅資格或某些抵免額來抵消稅務負擔。此外，該州也透過其小型企業創新部門，提供各種融資方案。佛州是企業創業的熱門地點，截至2023年3月的12個月內，約有8.8萬家公司成立，其五年企業存活率略高於50%。

該州最蓬勃的房地產市場是位於坦帕MacDill空軍基地南邊的薩拉索塔-布雷登頓（Sarasota-Bradenton）都會區。

北達科他州

北達科他州對從薪資、投資、退休帳戶和商業活動中賺取的收入徵稅，但稅率不高，個人稅率上限為2.5%，企業不超過4.31%。

該州擁有一群不斷成長的小型創業家，政府透過開發勞動力與一系列資助計畫來支持小型企業。五年企業存活率與佛羅里達州相當，接近51%。

房地產網站Clever指出，北達科他州的房屋中位價及30年期房貸利率均低於全國平均水平，投資者可考慮將Grafton、Wahpeton和West Fargo等地列為該州最佳住宅房地產投資市場。

印第安納州

印第安納州對個人收入徵收3.05%固定稅率，該稅率也適用於投資收入、退休分配和退休金，但該州不對社安金或遺贈資產徵稅。企業則須繳納4.9%的所得稅。

2024年，印第安納州推出一項2900萬元的基金，以可負擔的融資方式支援小型企業與創業者。該州五年企業存活率為53%，此外還有可觀的人才庫。

印第安納波利斯是該州最有活力的房地產市場，也提供文職國防工作機會。

佛州也是對薪資收入、資本利得、股息、利息、社安金、退休供款或退休金不徵所得稅的州...
佛州也是對薪資收入、資本利得、股息、利息、社安金、退休供款或退休金不徵所得稅的州，也不徵繼承或遺產稅；最蓬勃的房地產市場位於坦帕。(圖／123RF)

退休金 房地產 南達科他州

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