移民專頁／提交I-485後 也應維持H-1B身分

讀者問：

我持有H-1B 簽證。我遞交移民 申請（I-140）已經獲准，剛剛遞交I-485並拿到收據，但不幸被裁員，正在找工作。請問我還是H-1B嗎？我需要滿足在60天寬限期內找到工作的條件嗎？要是找不到我必須離開美國？

答：

I-485申請人可以留在美國直至申請得到裁決。I-485申請並非給予非移民身分，而是給予美國移民局寬限的居留時間。如果你擁有有效的非移民H-1B身分，你可以在等待I-485期間繼續保持該身分。提交I-485後維持H-1B身分的操作規則與你沒有待處理的I-485相同，你必須找到新的H-1B工作並提交新的H-1B申請。

如果你希望在美國延長H-1B身分而不離開美國，請在你與前公司工作終止後60天內找到工作（否則海外處理，假設新的H-1B申請獲得批准）。如果你沒有獲得新的H-1B錄用通知，儘管沒有工作授權，你仍然可以在I-485裁決之前獲得寬限，除非你通過提交I-765表格申請，並獲得就業 授權文件(EAD)就業許可。我注意到，你將必須處理其他問題，涉及你的I-140申請（我假設你的I-485是基於就業的）是否可以轉給為你提供相同或類似職業就業機會的新雇主。如果無法轉移，你將必須再次完成該過程的所有步驟，僅保留先前批准的申請的優先日期。