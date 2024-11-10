我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

醫師的話／不吃早餐會怎樣？能減重？健康嗎?

顏世蓮
早餐吃加糖的糕點，並不適合。(圖／123RF)
早餐吃加糖的糕點，並不適合。(圖／123RF)

多少人不吃早餐？

目前美國有25%的人不吃早餐。

根據「新英格蘭醫學期刊」上發表對13項隨機對照實驗的回顧調查，認為不吃早餐不見得有害。但是也有其他的科研報導指出，定時用餐，特別是早餐，可以為身體提供最佳運作所需的能量和營養。

Q1：早餐是一天中最重要的營養餐嗎？

A1：這是許多注重健康營養的人最常問的問題。答案很複雜，因為如果錯過了早餐，若能在一天中其他膳食中補充營養的話，早餐就不是一天中最關鍵的一餐了。

Q2：哪些人不該不吃早餐？

A2：不吃早餐的人，壞膽固醇含量往往較高，增加心臟病的風險。這些人也經常會吃更多高脂肪、低營養的食物，並且更有可能因為過度飢餓，而在午餐時吃得過多。

對於青春期正在發育男孩和女孩來說，成績一般或較差的青少年，與取得良好成績的青少年相比，更有可能不吃早餐。

過去七年在健康論壇中曾經報導，來自較不富裕家庭的青少年更有可能不吃早餐；其中悲傷或孤獨的高中生也多半會可能不吃早餐。

Q3：不吃早餐身體會發生什麼情況？

A3：根據妙佑醫療中心(MayoClinic，前譯馬友診所)的調查，如果早上不吃東西，身體的激素水平會增加，血糖水平降低，可能引起低血糖症。

完全不吃早餐，也會導致血液中的三酸甘油酯和低密度膽固醇升高，同時讓高密度膽固醇降低，因此而增加患心血管疾病和肥胖症的風險。換句話說，不吃早餐對健康有沒有影響呢？綜合研究報導中說，可能出現疲勞、精神不集中情緒不穩定的情形，特別是工作或學習時。注意力不能集中，效率跟著降低。主要是因為從前晚入睡到早上起床，這是一天當中禁食最長的一段時間。

早餐錯過了，身體中血糖降低，導致腦部的血糖也偏低，所以會感到疲勞、反應遲鈍、注意力不集中和精神委靡的情況。

Q4：不吃早餐能夠幫助減肥嗎？

A4：根據「時代雜誌」報導，吃早餐的人比較不會在一天其他時間裡暴飲暴食。

最近研究發現，與吃早餐的人比較，兩者之間體重並沒有太多差異。另一項研究發現，不吃早餐的話，能使每日攝入的總卡洛里量降低252。可是跳過任何其他一餐，也一樣會降低整體的飲食卡洛里量。

Q5：忽略的早餐會致癌嗎？

A5：根據國家健康中心營養部門一份長達六年的追蹤研究報告，與定期吃早餐的人對比，完全不吃早餐的人，患腸胃食道癌風險增加2.06倍。

Q6：什麼時間吃早餐最好？

A6：應該在起床後的第一個小時內進食，讓您的身體為成功的一天做好準備。早上6時到10時之間是吃第一餐的理想時間，主要是為了幾個小時後吃第二餐做好準備，早餐吃什麼對一天中剩下的時間有很大影響。

Q7：一天之中哪餐最重要？

A7：根據多項調查研究，不論是從健康或者體重控制的角度來看，前一晚休息之後的第一餐，都是最關鍵的一餐。

早餐中的營養，供應一整天身體的活力，同時影響情緒、思緒和行為表現，所以早餐一定要吃得好。中餐也一定很重要，因為下午對大部分人來說都是活動和工作比較緊張，而且時段較長的，需要足夠體力精神應付工作所需。

Q8：最健康的早餐是什麼？

A8：燕麥片+水果+堅果醬。堅果醬添加蛋白質和健康脂肪。水果富含纖維和維生素，還為您的早餐帶來甜味，避免使用添加糖的預包裝燕麥混合物，而使用老式燕麥。如果你想立即補充能量，你可以吃兩顆棗子、香蕉、蘋果和木瓜等水果。

只吃塗奶油的吐司，不是理想的早餐。(圖／123RF)
只吃塗奶油的吐司，不是理想的早餐。(圖／123RF)

Q9：早上應該避免吃什麼食物？

A9：根據心臟健康基金會的建議，要避免含糖或高度精製的穀物。儘管它們香甜鬆脆，而且常見於早餐桌上，但大多數含糖穀物食品並不理想，比如煎餅或華夫餅、塗奶油的吐司、鬆餅、果汁、早餐糕點。加糖、低脂或脫脂優格。

Q10：什麼飲料可以淨化心臟？

A10：對心臟有益的飲料(水除外)，蘇打水(嘗試添加切碎的水果或香草；例如新鮮薄荷)、無味牛奶、添加鈣的植物奶，如大豆、杏仁、燕麥、米漿，茶或咖啡，或小杯(125毫升)100%果汁或蔬菜汁。

根據一項研究，那些經常按時吃早餐的人，通常比較關注自己的身體健康和營養，有著良好的生活習慣，多半會定期運動，並且能夠調整情緒和精神壓力。（作者為大華府地區執業醫師)

最健康的早餐是燕麥片+水果+堅果醬。(圖／123RF)
最健康的早餐是燕麥片+水果+堅果醬。(圖／123RF)

心臟病 新英格蘭 咖啡

上一則

醫藥／感染幽門桿菌罹慢性胃炎 不根治恐變胃癌

下一則

吃貨／「賞味期限」標籤 加州為何禁止？

延伸閱讀

小心被騙 減重醫曝5種「假蔬菜真澱粉」 吃多害你血糖急升

小心被騙 減重醫曝5種「假蔬菜真澱粉」 吃多害你血糖急升
嗜吃麻辣鍋瘦8公斤 血壓失控、下肢水腫全因「這物」

嗜吃麻辣鍋瘦8公斤 血壓失控、下肢水腫全因「這物」
脂肪肝消失了 她沒運動靠早餐吃2食物瘦5公斤

脂肪肝消失了 她沒運動靠早餐吃2食物瘦5公斤
賈玲「熱辣滾燙」減重50公斤也沒用？ 金雞獎0提名衝熱搜

賈玲「熱辣滾燙」減重50公斤也沒用？ 金雞獎0提名衝熱搜

熱門新聞

西雅圖超市停車場裡，以車為家的「車民」將雜物放在車頂上。(作者提供)

生活／哪裡免費 哪裡是家園…我所見的西雅圖「游牧人生」

2024-11-10 12:48
志工在北部小溪工作。(作者提供)

城鎮傳真／當義工 搶救玫瑰角河口魚

2024-10-20 02:19
德州對薪資、企業收入、退休金、社安金或遺贈資產均不徵稅。圖為奧斯汀德州大學。(新華社)

理財百科／這5州 選後可考慮搬家置產

2024-11-10 15:30
愛達荷州生活成本容易負擔，還有令人驚嘆的自然美景，是絕佳的退休目的地，(取自Pexels@Gabe)

理財百科／這5州 躋身熱門退休居住地

2024-11-10 01:18
準確的血壓值取決於正確的手臂姿勢。（圖／123RF）

養生／手臂姿勢正確 量血壓數值才準確

2024-11-10 01:07
399號灰熊和牠的幼崽。 (美聯社)

遭汽車撞擊…「灰熊399號」之死 凸顯背後保育戰

2024-11-10 14:32

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使