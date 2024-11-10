醫師的話／不吃早餐會怎樣？能減重？健康嗎?

早餐吃加糖的糕點，並不適合。(圖／123RF)

多少人不吃早餐？

目前美國有25%的人不吃早餐。

根據「新英格蘭 醫學期刊」上發表對13項隨機對照實驗的回顧調查，認為不吃早餐不見得有害。但是也有其他的科研報導指出，定時用餐，特別是早餐，可以為身體提供最佳運作所需的能量和營養。

Q1：早餐是一天中最重要的營養餐嗎？

A1：這是許多注重健康營養的人最常問的問題。答案很複雜，因為如果錯過了早餐，若能在一天中其他膳食中補充營養的話，早餐就不是一天中最關鍵的一餐了。

Q2：哪些人不該不吃早餐？

A2：不吃早餐的人，壞膽固醇含量往往較高，增加心臟病 的風險。這些人也經常會吃更多高脂肪、低營養的食物，並且更有可能因為過度飢餓，而在午餐時吃得過多。

對於青春期正在發育男孩和女孩來說，成績一般或較差的青少年，與取得良好成績的青少年相比，更有可能不吃早餐。

過去七年在健康論壇中曾經報導，來自較不富裕家庭的青少年更有可能不吃早餐；其中悲傷或孤獨的高中生也多半會可能不吃早餐。

Q3：不吃早餐身體會發生什麼情況？

A3：根據妙佑醫療中心(MayoClinic，前譯馬友診所)的調查，如果早上不吃東西，身體的激素水平會增加，血糖水平降低，可能引起低血糖症。

完全不吃早餐，也會導致血液中的三酸甘油酯和低密度膽固醇升高，同時讓高密度膽固醇降低，因此而增加患心血管疾病和肥胖症的風險。換句話說，不吃早餐對健康有沒有影響呢？綜合研究報導中說，可能出現疲勞、精神不集中情緒不穩定的情形，特別是工作或學習時。注意力不能集中，效率跟著降低。主要是因為從前晚入睡到早上起床，這是一天當中禁食最長的一段時間。

早餐錯過了，身體中血糖降低，導致腦部的血糖也偏低，所以會感到疲勞、反應遲鈍、注意力不集中和精神委靡的情況。

Q4：不吃早餐能夠幫助減肥嗎？

A4：根據「時代雜誌」報導，吃早餐的人比較不會在一天其他時間裡暴飲暴食。

最近研究發現，與吃早餐的人比較，兩者之間體重並沒有太多差異。另一項研究發現，不吃早餐的話，能使每日攝入的總卡洛里量降低252。可是跳過任何其他一餐，也一樣會降低整體的飲食卡洛里量。

Q5：忽略的早餐會致癌嗎？

A5：根據國家健康中心營養部門一份長達六年的追蹤研究報告，與定期吃早餐的人對比，完全不吃早餐的人，患腸胃食道癌風險增加2.06倍。

Q6：什麼時間吃早餐最好？

A6：應該在起床後的第一個小時內進食，讓您的身體為成功的一天做好準備。早上6時到10時之間是吃第一餐的理想時間，主要是為了幾個小時後吃第二餐做好準備，早餐吃什麼對一天中剩下的時間有很大影響。

Q7：一天之中哪餐最重要？

A7：根據多項調查研究，不論是從健康或者體重控制的角度來看，前一晚休息之後的第一餐，都是最關鍵的一餐。

早餐中的營養，供應一整天身體的活力，同時影響情緒、思緒和行為表現，所以早餐一定要吃得好。中餐也一定很重要，因為下午對大部分人來說都是活動和工作比較緊張，而且時段較長的，需要足夠體力精神應付工作所需。

Q8：最健康的早餐是什麼？

A8：燕麥片+水果+堅果醬。堅果醬添加蛋白質和健康脂肪。水果富含纖維和維生素，還為您的早餐帶來甜味，避免使用添加糖的預包裝燕麥混合物，而使用老式燕麥。如果你想立即補充能量，你可以吃兩顆棗子、香蕉、蘋果和木瓜等水果。

只吃塗奶油的吐司，不是理想的早餐。(圖／123RF)

Q9：早上應該避免吃什麼食物？

A9：根據心臟健康基金會的建議，要避免含糖或高度精製的穀物。儘管它們香甜鬆脆，而且常見於早餐桌上，但大多數含糖穀物食品並不理想，比如煎餅或華夫餅、塗奶油的吐司、鬆餅、果汁、早餐糕點。加糖、低脂或脫脂優格。

Q10：什麼飲料可以淨化心臟？

A10：對心臟有益的飲料(水除外)，蘇打水(嘗試添加切碎的水果或香草；例如新鮮薄荷)、無味牛奶、添加鈣的植物奶，如大豆、杏仁、燕麥、米漿，茶或咖啡 ，或小杯(125毫升)100%果汁或蔬菜汁。

根據一項研究，那些經常按時吃早餐的人，通常比較關注自己的身體健康和營養，有著良好的生活習慣，多半會定期運動，並且能夠調整情緒和精神壓力。（作者為大華府地區執業醫師)